Toplantı Berlin'de başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonunun üst düzey toplantısı başladı. Zirveye 30'dan fazla ülke ile birlikte dışişleri ve savunma bakanları, devlet ve hükümet başkanları katılıyor. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

Katılımcı profil ve temsilciler:

Toplantı, Almanya Başbakanlığında gerçekleştiriliyor ve sözcüler tarafından, organizasyonun koordinasyonu için ülke liderlerinin yanı sıra uluslararası kurum temsilcilerinin de davet edildiği belirtildi. Zirvede öne çıkan isimler arasında Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Andy Burnham, ABD Başkanı özel temsilcileri Jared Kushner ile Steve Witkoff ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bulunuyor.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda ağırlıklı olarak yaklaşan ağır kış şartlarına yönelik yardımlar, lojistik ve insani destek planları ele alınıyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki görüşmeleri kapsamında yaşanan gelişmeler ve bunun diplomatik yansımaları da gündemdeki diğer önemli başlıklar arasında yer alıyor. Zirveye katılanlar arasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da bulunuyor.

Organizatörler, toplantı sonrasında yapılacak ortak basın toplantısında alınan kararların ve ele alınan konuların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Katılımcılar arasında kurumsal ve ülkeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kış aylarına yönelik hazırlıkların hızlandırılması konusunda uzlaşı arandığı belirtiliyor.

ALMANYA’NIN BAŞKENTİ BERLİN’DE UKRAYNA'YA DESTEK VEREN ÜLKELERDEN OLUŞAN GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU TOPLANTISI 30’DAN FAZLA ÜLKENİN HÜKÜMET VE DEVLET BAŞKANLARI İLE DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARININ KATILIMIYLA BAŞLADI. AVRUPA KURUMLARININ TEMSİLCİLERİNİN DE YER ALDIĞI TOPLANTIYA TÜRKİYE’Yİ TEMSİLEN MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER KATILDI.