Külliye'de rehabilitasyonun sesi: Emine Erdoğan ile Kemal Memişoğlu görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir araya geldi. Toplantı, sağlık alanındaki entegratif yaklaşımlar ve yakında düzenlenecek uluslararası etkinliklerin değerlendirilmesine odaklandı.

görüşme katılımcıları:

Görüşmede Sağlık Bakan Yardımcıları Şuayıp Birinci ve Nurullah Okumuş, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Ümit Kervan ile Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü Başkanı Elif Güler Kazancı da hazır bulundu. Katılımcıların profili, toplantının hem politika hem de uygulama odaklı bir içerik taşıdığını gösterdi.

hediye ve kongre gündemi:

Bakan Memişoğlu, görüşmede İstanbul Sancaktepe'deki Sağlıklı Yaşam Köyü'nde rehabilite edilen bağımlıların yaptığı çantayı Emine Erdoğan’a takdim etti. Hediye, rehabilitasyon çalışmalarının somut bir temsili olarak toplantıda dikkat çekti.

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında konuyu şöyle özetledi: "Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu ile bir araya geldik. Görüşmemizde, önümüzdeki dönemde düzenlenecek 4. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ile 18. Avrupa İntegratif Tıp Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunduk."

Toplantı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile entegratif sağlık yaklaşımlarının hem ulusal hem uluslararası platformlarda gündemde tutulacağına işaret ederken, rehabilitasyon ve toplumsal dönüşüm çabalarının görünürlüğünü artırma çabası olarak da yorumlanabilir.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE GÖRÜŞTÜ.