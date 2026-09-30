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ebegeM’den gençlere ücretsiz yks desteği

Elazığ Belediyesi EBEGEM, 'Gelecek Sensin' kapsamında ücretsiz YKS hazırlık kursu başlattı; uzman eğitmenler, deneme sınavları ve kaynak desteği sağlanıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

ebegeM’den gençlere ücretsiz yks desteği

EBEGEM’de ücretsiz YKS kursu başladı:

Elazığ Belediyesi bünyesindeki Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), Gelecek Sensin Programı kapsamında lise mezunu veya mezun olacak gençlere yönelik ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursunu başlattı. Kurs, Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenleniyor.

Eğitim programı ve materyal desteği:

Kurs programında matematik, geometri, fizik, Türkçe, tarih ve coğrafya branşlarında dersler verilecek. Programda, müfredata tam uyumlu ders anlatımı, deneme sınavları ve öğrenci gelişimini takip edecek rehberlik hizmetleri bulunuyor. Katılımcılara ayrıca ücretsiz kaynak ve nitelikli ders materyalleri sağlanıyor.

Uzman eğitmen kadrosu ve dershane deneyimi olan öğretmenlerin gözetiminde yürütülecek eğitimler, öğrencilerin sınav maratonuna hazırlanmasını desteklemeyi hedefliyor.

Katılım, destek ve belediyenin hedefi:

Eğitimlerin başlamasıyla birlikte kurslara katılan 50 öğrenciye ücretsiz kaynak desteği ulaştırıldı. Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, yapılan yatırımı overilenin ötesinde değerlendirerek belediyenin gençlerin eğitimine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Karaaslan, belediye başkanı Şahin Şerifoğulları’nın desteklediği 'Gelecek Sensin Projesi' kapsamında düzenlenen kurslara yoğun ilgi olduğunu vurguladı ve öğrencilere seslenerek: "Biz her zaman sizin yanınızdayız. Siz yeter ki isteyin biz gerekli imkanları sağlayacağız" dedi.

EBEGEM’in başlattığı bu kurs, yerel yönetimlerin eğitim yatırımlarının gençlerin gelecek hedeflerine doğrudan katkı sağlayabileceğine işaret ediyor ve benzer programların sürekliliği, öğrencilerin sınav başarısını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ EKONOMİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİ (EBEGEM) TARAFINDAN DÜZENLENEN...

ELAZIĞ BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ EKONOMİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİ (EBEGEM) TARAFINDAN DÜZENLENEN ÜCRETSİZ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) HAZIRLIK KURSU BAŞLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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