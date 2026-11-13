Antalya'da COP31, Türkiye için bilim ve yeşil dönüşüm fırsatı

cop31'in Türkiye için önemi:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, dünya liderlerini, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları küresel iklim hedefleri doğrultusunda bir araya getiriyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Dr. Levent Uysal, konferansın Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirdiğini ve ülkenin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlayacağını vurguladı.

Uysal, üniversitenin resmî COP31 platformunda yayımlanan açıklamasında "Güzel ülkemiz Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, ülkemizin uluslararası alandaki güçlü konumunu, bilimsel ve teknolojik kapasitesini, sürdürülebilir kalkınma vizyonunu dünyayla buluşturmak açısından tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin iklim diplomasiğinde daha görünür olma hedefini özetliyor.

Uysal, iklim değişikliğiyle mücadelenin sadece çevresel bir mesele olmadığını; aynı zamanda ekonomik ve teknolojik bir dönüşüm gerektirdiğini belirterek, temiz enerji, kaynak verimliliği ve yeşil teknolojiler'in geleceğin dünyasında belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

üniversitenin projeleri ve uluslararası görünürlük:

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, COP31 kapsamında kabul edilen dört proje ile sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarını uluslararası platforma taşıyor. Üniversitenin seçilen çalışmaları, hem sosyal hem de teknolojik boyutlar içeriyor.

1. Kadın kooperatiflerinin yeşil ve dijital dönüşümü: Toplumsal kapsayıcılık ve ekonomik sürdürülebilirlik odaklı bu proje, kadın kooperatiflerinin iklim dostu üretim ve dijitalleşme süreçlerine entegrasyonunu hedefliyor.

2. İklimle mücadelede açık yapay zekâ uygulamaları: Açık yapay zekâ modellerinin iklim verilerinin analizinde ve yerel çözümler geliştirilmesinde kullanılmasını öngören proje, bilimsel verinin uygulamaya dönüştürülmesine odaklanıyor.

3. Atık alglerden sürdürülebilir biyomalzeme geliştirilmesi: Biyo-yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmayı amaçlayan çalışma, atık alglerin değerlendirilerek çevre dostu malzemeler üretme potansiyelini araştırıyor.

4. Gençlerin yerel iklim eylemlerine katılımının artırılması: Gençlik katılımını ve yerel düzeyde iklim eylemlerini güçlendirmeye yönelik proje, farkındalık ve uygulamaya dönük eğitim modelleri geliştiriyor.

bilimden politikaya: üniversitelerin rolü:

Levent Uysal, bilimsel araştırmaların toplumsal faydaya dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Üniversitelerin bilgi üretme, çözüm geliştirme ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakma konusunda öncü kurumlar olması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, uluslararası akademik iş birlikleri ve yenilikçi teknolojiler, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacak ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Uysal'ın değerlendirmesi, COP31'in sadece iklim politikalarının tartışıldığı bir platform olmanın ötesinde, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik kapasitesini sergileyeceği; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma alanında yeni iş birlikleri ve uygulamaların doğmasına zemin hazırlayacağına işaret ediyor.

İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ KURUCU BAŞKANI DR. LEVENT UYSAL, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ’NİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, 'COP31’İN TÜRKİYE’NİN BİLİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT OLDUĞUNU BELİRTTİ.