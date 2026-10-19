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Ebeveynlerin okulla bağını güçlendiren interaktif seminer

Eskişehir'de düzenlenen 'Okul ve Aile' seminerinde velilere çocukların eğitime etkin katılımı, okul-aile iş birliği ve uyum süreçlerine aile desteğinin önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ebeveynlerin okulla bağını güçlendiren interaktif seminer

Seminerin amacı ve kapsamı:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okul ve Aile" modülü çerçevesinde düzenlenen interaktif seminer, velilere öğrencilerin eğitim sürecine bilinçli katılım yollarını göstermek üzere planlandı. Etkinlik, ailelerin çocukların okula uyumunu kolaylaştıracak yaklaşımlar ve iletişim yöntemleri konusunda bilgilendirilmesine odaklandı.

Okul-aile iş birliğinin rolü:

İki Eylül Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, konuşmacılar aile desteğinin öğrencilerin okula uyum sürecine katkısı ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmadaki önemine vurgu yaptı. Okul ve aile arasındaki düzenli ve yapıcı iletişimin, öğrencinin akademik başarısı ve psikososyal gelişimi üzerindeki etkileri ele alındı.

Velilerin katılımı ve uygulamalı paylaşımlar:

Seminer interaktif biçimde yürütülerek velilerin sorularına ve deneyim paylaşımlarına yer verildi. Katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek pratik destek yöntemleri sunuldu ve aile-okul ilişkisinin sürdürülebilir kılınması için öneriler tartışıldı. Etkinlik, paylaşımlar ve geri bildirimlerin ardından sonlandırıldı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VELİLERE YÖNELİK &quot;OKUL VE AİLE&quot; MODÜLÜ...

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VELİLERE YÖNELİK "OKUL VE AİLE" MODÜLÜ ÇERÇEVESİNDE İNTERAKTİF SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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