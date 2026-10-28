Erzurum'da genç judoculara coşkulu karşılama

Havalimanında coşkulu karşılama:

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda başarı elde eden sporcular, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Organizasyonda 28 kiloda şampiyon Rabia Zümra Dönmez, 44 kiloda şampiyon Zehra Polat ile 27 kiloda Balkan beşincisi Furkan Akçay başı çekti. Rabia Zümra Dönmez, Erzurum Gençlik Spor Kulübü ve Türkiye adına kürsüye çıkarak Türk bayrağını göndere çektirdi ve milli marşımızı okuttu.

Karşılama törenine onlarca sporcu, veli ve kent protokolü katıldı; sporcuların sevinci ve ailelerin gururu havalimanına yansıdı.

Protokolden tebrik ve hediye takdimi:

Erzurum temaslarının ardından başkente hareket eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de VIP girişinde Balkan zaferi kazanan sporcuları kabul ederek tebrik etti ve hediye takdiminde bulundu. Törene ayrıca Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Kulüp ve antrenörlerin değerlendirmesi:

Levent Çakmur, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yaptığı açıklamada, sporcuların kazandıkları madalyaların kent ve ülke sporuna önemli bir moral kaynağı olduğunu belirtti ve yoğun katılım nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Havalimanındaki karşılama programının sporcular için unutulmaz bir anı olduğunu vurguladı.

Spor Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Rabia Zümra Dönmez'in babası olan Erdoğan Dönmez, çocukların başarısının takdir edilmesinin motivasyonlarını artırdığını söyledi. Dönmez, antrenörler Nurullah Diyarbakır, Ertuğrul Dönmez ve Cengizhan Dönmez ile emeği geçen herkesi kutlayarak sporculara gelecekte başarılar diledi ve "Bir hayalimiz var" ifadesiyle gençlere destek verilmesinin önemine dikkat çekti.

Erzurum için bir gurur kaynağı olan bu zafer, kulüp seviyesinde ve milli takım düzeyinde elde edilen başarıların yerel ve ulusal ölçekte takdir edilmesine zemin hazırladı. Sporcuların kısa vadede gelen şampiyonlukları, uzun vadede Türk judosuna katkı sağlayacak potansiyel olarak değerlendiriliyor.

BOSNA HERSEK’İN BAŞKENTİ SARAYBOSNA’DA YAPILAN SÜPER MİNİKLER BALKAN JUDO ŞAMPİYONASINDA ŞAMPİYON OLAN RABİA ZÜMRA DÖNMEZ, ZEHRA POLAT VE BALKAN BEŞİNCİSİ OLAN FURKAN AKÇAY İLE ANTRENÖR CENGİZHAN DÖNMEZ, MEMLEKETLERİ ERZURUM’DA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI. MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. YUSUF TEKİN DE, BALKAN FATİHLERİNİ HAVALİMANINDA TEBRİK EDEREK HEDİYE TAKDİM ETTİ.