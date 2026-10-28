Kadınlara ücretsiz, öğrencilere indirimli: Kayserispor-Muğlaspor biletleri açıklandı

TFF 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Kayserispor, sahasında Muğlaspor ile oynayacağı karşılaşma için bilet fiyatlarını ve kampanya detaylarını paylaştı. Kulüp, maçta tribün desteğini artırmak amacıyla kadınlar ve genç taraftarlar için özel uygulama başlattı.

Kampanya detayları ve sınırlamalar:

Kayserispor Kulübü açıklamasına göre passolig sahibi kadın taraftarlar, maçın doğu tribününden maçı izleyeceklerse ücretsiz olarak stada girebilecek. Öğrencilere yönelik uygulamada ise 20 yaş ve altındaki öğrencilere yönelik bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi. Bu ayrıcalıkların hangi tribünler için geçerli olduğu culüp duyurusunda belirtildiği şekilde uygulanacak.

Bilet fiyatları, satış zamanı ve maç programı:

Biletler 28 Ekim saat 11:00'de satışa sunulacak. TFF 1. Lig'de 27 puanla ikinci sırada bulunan Kayserispor ile 18 puanla 7. sırada yer alan Muğlaspor, ligin 13. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de karşılaşacak.

Kulübün açıkladığı tribün fiyatları şu şekilde:

Güney Alt Tribün bileti: 138 TL

Kuzey Alt Tribün bileti: 138 TL

Doğu Üst Tribün bileti: 238 TL

Doğu Alt Tribün bileti: 238 TL

Batı Alt Tribün bileti: 238 TL

Batı Balkon Tribün bileti: 238 TL

Misafir Takım Tribün bileti: 175 TL

Kayserispor, taraftar desteğini arkasına alarak ligin kritik eşleşmelerinden birinde avantaj sağlamak istiyor. Kulüp yetkilileri, kampanya koşullarının ve passolig uygulamasının satış noktalarında ve resmi kanallarda duyurulacağını belirtti.

TFF 1. LİG'DE OYNANACAK OLAN KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR MAÇININ BİLET FİYATLARINI AÇIKLANDI. MÜSABAKAYA KADINLAR ÜCRETSİZ, ÖĞRENCİLER İNDİRİMLİ GİREBİLECEK.