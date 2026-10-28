Onikişubat Belediyespor taraftar önünde efeler ligindeki ilk zaferini aldı

Onikişubat Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde konuk ettiği Spor Toto karşısında zorlu bir mücadele sonunda parkeden galip ayrıldı. Merkez 1 Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-2 kazanarak lig tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

maçın setleri:

Müsabakanın ilk setini 25-17 kaybeden Onikişubat Belediyespor, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 25-15 kazanan Spor Toto maça ortak oldu; tie-break setinde üstünlüğü tekrar ele geçiren Onikişubat Belediyespor final setini 15-12 alarak maçı 3-2 kazandı.

taraftarın kutlaması:

Kahramanmaraş temsilcisi, elde ettiği bu önemli sonucu Merkez 1 Spor Salonu'ndaki seyircisiyle birlikte kutladı ve sahadan galip ayrıldı.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESPOR, SMS GRUP EFELER LİGİ’NDE EVİNDE KONUK ETTİĞİ SPOR TOTO’YU 5 SET SONUCUNDA 3-2 MAĞLUP EDEREK LİG TARİHİNDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.