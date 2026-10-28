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Onikişubat Belediyespor taraftar önünde efeler ligindeki ilk zaferini aldı

Onikişubat Belediyespor, Merkez 1 Spor Salonu'nda Spor Toto'yu 3-2 mağlup ederek SMS Grup Efeler Ligi'ndeki takım tarihindeki ilk galibiyetini taraftarıyla kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Onikişubat Belediyespor taraftar önünde efeler ligindeki ilk zaferini aldı

Onikişubat Belediyespor taraftar önünde efeler ligindeki ilk zaferini aldı

Onikişubat Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde konuk ettiği Spor Toto karşısında zorlu bir mücadele sonunda parkeden galip ayrıldı. Merkez 1 Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-2 kazanarak lig tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

maçın setleri:

Müsabakanın ilk setini 25-17 kaybeden Onikişubat Belediyespor, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 25-15 kazanan Spor Toto maça ortak oldu; tie-break setinde üstünlüğü tekrar ele geçiren Onikişubat Belediyespor final setini 15-12 alarak maçı 3-2 kazandı.

taraftarın kutlaması:

Kahramanmaraş temsilcisi, elde ettiği bu önemli sonucu Merkez 1 Spor Salonu'ndaki seyircisiyle birlikte kutladı ve sahadan galip ayrıldı.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESPOR, SMS GRUP EFELER LİGİ’NDE EVİNDE KONUK ETTİĞİ SPOR TOTO’YU 5 SET SONUCUNDA...

ONİKİŞUBAT BELEDİYESPOR, SMS GRUP EFELER LİGİ’NDE EVİNDE KONUK ETTİĞİ SPOR TOTO’YU 5 SET SONUCUNDA 3-2 MAĞLUP EDEREK LİG TARİHİNDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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