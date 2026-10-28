Erzurum'un dev tesisinde kapsamlı modernizasyon

yenileme projesi detayları:

Erzurum’un simgelerinden biri olan ve Türkiye’nin ilk ve tek kayakla atlama tesisi unvanını taşıyan komplekste, Erzurum Valiliği koordinasyonunda yürütülen yenileme ve modernizasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentin kış turizmi ve spor altyapısını güçlendirecek projeyle ilgili kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

rampalarda teknoloji ve malzeme değişimi:

Yenileme sürecinde atlama rampaları modern teknolojilerle entegre edilerek baştan sona yenileniyor. Mevcut beton pistlerin yerine, sporcu sağlığı ve performansını önceliklendirerek daha dayanıklı ve esnek ahşap sistemler tercih ediliyor. Bu değişikliklerin, sporcuların iniş ve kalkış güvenliğini artırması ve antrenman verimliliğini yükseltmesi bekleniyor. Ayrıca kompleks bünyesindeki sporcu evleri de modern yaşam standartlarına uygun olarak elden geçirilerek kamp idari yapısıyla uyumlu hale getiriliyor.

amaç: 12 ay kesintisiz antrenman ve uluslararası ev sahipliği:

Valilik, projenin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ile entegre yürütüldüğünü belirterek hedeflerini net şekilde açıkladı. Valiliğin ifadesine göre: 'Hedefimiz; yılın 12 ayı kesintisiz antrenman imkânı sağlayarak Erzurum’u ulusal ve uluslararası kış sporlarının önemli merkezlerinden biri hâline getirmek.' Bu kapsamda tesisin tamamlanmasının ardından uluslararası organizasyonlara ve profesyonel sporcuların kamp programlarına ev sahipliği yapması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla hem altyapı kalitesinin yükselmesi hem de bölgenin kış turizmi cazibesinin artması öngörülüyor. Erzurum’un uzun vadeli spor hedefleri doğrultusunda yapılan bu yatırım, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme iddiasını güçlendiriyor.

ERZURUM’UN SİMGELERİNDEN BİRİ OLAN VE TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KAYAKLA ATLAMA TESİSİ UNVANINI TAŞIYAN KOMPLEKSTE, ERZURUM VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN YENİLEME VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.