maçın özeti:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, CEV Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında evinde OK TENT Obrenovac'ı farklı setlerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşma setleri 25-19, 25-19 ve 25-10 olarak sonuçlandı ve turuncu-siyahlılar turnuvaya galibiyetle başladı.

Maçın en skorer ismi Ekaterina Antropova oldu; Antropova mücadelede 17 sayı kaydetti ve maç sonrası ödülünü Neslihan Demir'den aldı. Eczacıbaşılı oyuncular toplamda 8 blok ve 11 servis sayısı elde ederek rakip file önünde etkili bir performans sergiledi.

kadına yönelik farkındalık ve tören:

Takım oyuncuları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel pankartla sahaya çıktı ve ısınmada giydikleri tişörtlerle konuya dikkat çekti. Karşılaşmanın sembolik para atışını, Eczacıbaşı Spor Kulübü geçmişinin tanınmış isimlerinden Neslihan Demir gerçekleştirdi.

Demir, 2010-2011 ile 2016-2017 sezonları arasında yedi sezon boyunca turuncu-beyaz formayı giymiş; ilk CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan kadroda yer almış, 2015 ve 2016'da Dünya Kulüpler Şampiyonluğu sevinci yaşamış ve 2016'da takım kaptanlığını üstlenmişti. Tören sırasında Demir'e Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Akalın tarafından çiçek takdim edildi.

kadrolar, hakemler ve maç bilgileri:

Müsabaka Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübünde oynandı. Hakemler Ivaylo Ivanov ve Aleksander Sikanjic olarak kayıtlarda yer aldı. Maçın süresi toplam 69 dakikaydi; set süreleri sırasıyla 23, 26 ve 20 dakika olarak açıklandı.

Eczacıbaşı Peron İstanbul kadrosunda Weitzel, Antropova, Ishikawa, Rettke, Elif, Uzelac, Selin (L), Dilay, Yaprak, Dudova ve Simge (L) yer aldı. Konuk ekip OK TENT Obrenovac'un oyuncuları arasında Jovanovic, Sajic, Drobnjak, Draskovic, Stanimirovic, Dragovic, Gocanin (L), Lukovic ve Ciric bulunuyordu.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU İLK MAÇINDA, EVİNDE OK TENT OBRENOVAC’I KONUK EDEREK RAKİBİNİ 25-19, 25-19 VE 25-10’LUK SET SKORLARIYLA 3-0 MAĞLUP ETTİ.