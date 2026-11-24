galatasaray - aston villa: ilk yarı raporu

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, iki takımın da kontrollü oyun sergilediği ve gol fırsatlarını değerlendiremediği bir periyot olarak tamamlandı; skor 0-0.

ilk yarıda kayda değer anlar:

Maçın erken dakikalarında tempoyu arttıran taraf Aston Villa oldu. 4. dakikada Johan Manzambi'nin pasında topla buluşan Nicolas Jackson, bekletmeden yaptığı vuruşta yandan auta giden bir şans yakaladı. Bu atak, Villa'nın ilk yarıdaki en net pozisyonlarından biri olarak kayda geçti.

20. dakikada Lemina'nın ara pasıyla soldan ceza sahasına hareketlenen Ismail Jakobs, takım arkadaşıyla buluşmaya çalıştı; kaleci Zion Suzuki öne çıkarak topu kontrol etti ve Galatasaray savunmasını rahatlatan bir müdahalede bulundu. Bu müdahale, Galatasaray açısından kritik bir an olarak öne çıktı.

Genel olarak her iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu; karşılıklı hatalar sınırlı kaldı ve orta saha mücadelesi sonucunda gol fırsatları nispeten sınırlı sayıda üretildi. Aston Villa'da Nicolas Jackson, maçın gidişatında etkili olmaya çalışsa da ilk yarıda sarı kart görerek uyarıldı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş, Renato Nhaga

Teknik direktör: Okan Buruk

Aston Villa: Zion Suzuki, Taylor Harwood-Bellis, Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Ian Maatsen, Joao Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn, Johan Manzambi, Alysson dos Santos, Nicolas Jackson

Yedekler: Marco Bizot, James Wright, Ross Barkley, Emiliano Buendia, Pau Torres, Tammy Abraham, Ibrahim Mbaye, Lamar Bogarde, Leon Goretzka, Aaron Wan-Bissaka, George Hemmings

Teknik direktör: Unai Emery

Sarı kart: Nicolas Jackson (Aston Villa)

İkinci yarıda her iki takımın da hücum varyasyonlarını artırması bekleniyor; özellikle Jackson ve Jakobs gibi kanat ve forvet oyuncularının katkısı maçın sonucunu belirleyebilir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA İNGİLİZ EKİBİ ASTON VİLLA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.