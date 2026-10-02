Edebiyat kentinde buluşma: Eskişehir'de Uluslararası Yunus Emre şenliği başladı

Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Edebiyat Şenliği başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Eskişehir Yılı kapsamında düzenlenen Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Edebiyat Şenliği, Sanat ve Kültür Sarayı (Opera)nda gerçekleştirilen görkemli bir açılışla başladı. Dört gün sürecek program, edebiyat, şiir, müzik ve sahne sanatlarını Eskişehirlilerle buluşturarak kente kültürel bir yoğunluk getirecek.

Açılışta ilk sözü alan şenlik yöneticisi ve şair Haydar Ergülen, konuşmasına "Bizim Yunus olduğuna hiç kuşku yok" sözleriyle başladı ve Yunus Emre'nin insan sevgisi, birlik, hoşgörü ve iyilik vurgusuna dikkat çekti. Ergülen, şairin dizelerinden örnekler vererek edebiyatın evrensel bağlarını hatırlattı.

Yunus Emre'nin mesajı:

Ergülen, Yunus Emre'nin "Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için" satırlarına atıfta bulunarak ariflerin ve şairlerin insanlık adına ortak bir söz söylediklerini vurguladı. Konuşmasında ayrıca "Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni", "Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni" ve "Biz kimseye kin tutmayız, kamu âlem birdir bize" dizelerini anarak şairin doğa, birlik ve iyilik anlayışını öne çıkardı. Ergülen sözlerini "Eskişehir neşesine hoş geldiniz, neşeyle" diyerek tamamladı.

Belediye başkanının vurguları:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce açılış konuşmasında 2026 yılının kent için özel olduğunu, plaka numarası olması nedeniyle "2026 Eskişehir Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı. Ünlüce, Yunus Emre'nin "Gönüller yapmaya geldim" sözünü aktararak bu düşüncenin kent etkinliklerine ilham verdiğini; amaçlarının yıl boyunca yeni ve farklı etkinliklerle Eskişehir'i buluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Ünlüce, ülkenin zor günlerden geçtiğini hatırlatarak "Hayatımızı sanatla iyileştirelim istedik" dedi ve sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekti.

Kent edebiyat ödülü ve Latife Tekin:

Şenliğin en özel anlarından biri 2026 Kent Edebiyat Ödülü takdimi oldu. Ödül, özgün dili ve eserleriyle tanınan usta yazar Latife Tekin'e verildi. Tekin, ödülünü Başkan Ünlüce'nin elinden alırken aldığı onur ve heyecanı dile getirdi; "Eskişehir kentinden ödül almak çok heyecan verici" diyerek esprili bir notla "Ben artık Eskişehirli oldum" ifadesini kullandı. Başkan Ünlüce de jüri kararının oybirliğiyle alındığını belirterek Tekin'i Eskişehir'e sık gelmeye davet etti.

Şenlik kapsamında ayrıca genç kalemlerin teşvik edildiği Gençlik ve Lise Edebiyat Ödülleri düzenlendi. "Neşe" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada şiir, öykü ve deneme dallarında dereceye giren gençlere ödülleri verildi; jüri gençlerin üretme cesaretini vurguladı ve eserlerin edebiyatın geleceğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Program kent genelinde farklı mekânlarda sürüyor; usta isimlerle genç yazarlar bir araya geliyor, şiir, müzik, tiyatro ve söyleşiler halkla buluşuyor. Açılış gecesinde müzik de ön plandaydı: Muammer Ketencoğlu ve Balkan Orkestrası farklı coğrafyaların ritim ve ezgilerini Eskişehir'e taşıyarak geceye neşe kattı.

Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Edebiyat Şenliği, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü, birlik ve insanlık mesajını edebiyatın evrensel diliyle öne çıkarmayı; kentin kültür ve sanat hayatına yeni buluşmalar kazandırmayı hedefliyor.

2026 ESKİŞEHİR YILI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE EDEBİYAT ŞENLİĞİ, EDEBİYAT DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNİ ESKİŞEHİR’DE BULUŞTURDU. ŞENLİĞİN AÇILIŞINDA KONUŞAN ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, "ZOR GÜNLERDEN GEÇTİĞİMİZ BU DÖNEMDE HAYATIMIZI SANATLA İYİLEŞTİRELİM İSTEDİK" DEDİ.