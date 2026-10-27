Vatandaşlar Adıyaman'da çukurlu sokakları kendi imkanlarıyla betonla onardı

sokağın durumu:

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1912 Sokak, uzun süredir bakım görmeyen ve çukurlarla dolu bir yol olarak dikkat çekiyor. Yolda açılan çukurlar hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkiyor; sokak sakinleri bozuk yolun yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtiyor.

vatandaşların müdahalesi:

Mahalle sakinleri, yolun onarılmamasına tepkili olarak kendi imkanlarıyla harekete geçti. 1912 Sokak üzerindeki çukurları kapatmak için harç ve beton dökerek kısmi bir onarım gerçekleştirdiler. Uygulamayı yapanlar, çözümü merkezi müdahale beklemek yerine kendi olanaklarıyla bulduklarını ifade etti.

tepki ve beklenti:

Vatandaşlar, yolun uzun süre bu halde bırakılmasına tepki gösterirken kalıcı bir çözüm için yetkililerden müdahale beklediklerini vurguladı. Geçici onarımlar sokaktaki kullanım sorunlarını azaltsa da mahalle sakinleri, düzenli bakım ve profesyonel onarım talep ediyor.

ADIYAMAN’DA VATANDAŞLAR UZUN ZAMANDIR YAPILMAYAN ÇUKURLU YOLLARI KENDİ İMKANLARIYLA BETON DÖKEREK ONARMAYA ÇALIŞTI.