Köklüce'de kaya tutkusunun festivali: Türkiye'nin en kalabalık tırmanışı

Köklüce tırmanış festivali bölgeyi hareketlendirdi

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Köklüce Kanyonu iki gün boyunca dağcıları, sporseverleri ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi. Organizasyonda kanyonun kayalıklarında yaklaşık 300 farklı rota üzerinde tırmanışlar yapıldı ve resmi kayıtlara göre yurt içi ve yurt dışından katılanlarla birlikte binin üzerinde kişi etkinliklere katıldı.

Festivalin kapsamı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerden de dağcılar ilgi gösterdi. İki günlük etkinlik boyunca katılımcıların konaklaması için kamp alanları kuruldu, tırmanış tutkunlarının birbirleriyle kaynaştığı, yeni bağlantılar kurduğu ve deneyim paylaştığı bir ortam oluşturuldu. Festival, kanyonların doğa sporları açısından taşıdığı potansiyelin görünür hale gelmesine katkı sağladı.

Güvenlik ve gelecek hedefleri:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal etkinlik süresince sporcuların konaklama ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılandığını, tüm alanlarda düzenli kontroller yapıldığını vurguladı. Özdal, kanyonun dünya çapında tanıtılmasının temel amaçlardan biri olduğunu ifade etti.

Profesyonel dağcı Tunç Fındık festivali kaya tırmanışı açısından önemli bulduğunu belirterek, 'Köklüce Kanyonu, Gaziantep'in doğa sporları potansiyelinin sembolü ve kaya tırmanışı açısından bulunmaz bir değer. Bu tür yerlerin değeri bilinmeli ve benzer etkinlikler artmalı' dedi.

Organizasyonun ev sahiplerinden ve Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Burak Gürer ise katılımcı sayısını değerlendirerek, resmi kayıtlı 500'ün üzerindeki sporcunun kampçılar ve günübirlik ziyaretçilerle birlikte sayıyı bine çıkardığını; böylece Köklüce'de Türkiye'nin en kalabalık tırmanış festivalinin gerçekleştirildiğini söyledi. Gürer, ilerleyen yıllarda organizasyonu tam anlamıyla uluslararası, büyük bir festivale dönüştürmeyi hedeflediklerini ekledi.

Festival, hem bölgenin doğa turizmi profilini güçlendirmeyi hem de kaya tırmanışının disiplinli ve estetik yönünün daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Katılımcıların oluşturduğu canlı kamp yaşamı ve gerçekleşen etkinlikler, Köklüce'nin doğal değerlerinin tanıtımına katkı sundu.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE YER ALAN KÖKLÜCE KANYONU’NDA DÜZENLENEN TIRMANIŞ FESTİVALİ, DAĞCILAR, SPORSEVERLER VE DOĞA TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRDİ. FESTİVAL KAPSAMINDA DAĞCILAR, KANYONUN KAYALIKLARINDA 300’E YAKIN FARKLI ROTADA TIRMANIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ. RESMİ KAYITLARA GÖRE YURT GENELİNDEN VE YURT DIŞINDAN GELEN KATILIMCILARLA BİRLİKTE BİNİN ÜZERİNDE SPORCU VE DOĞASEVER ETKİNLİĞE KATILDI.