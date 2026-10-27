Uygun fiyatlı et için iki yeni satış noktası Gaziantep'te açılıyor

şehir genelinde erişilebilir ve güvenilir et:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla temel gıda maddelerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan yeni et satış noktası projesini hayata geçiriyor. Proje, vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir et ürünlerine doğrudan ulaşmasını sağlamak üzere tasarlandı.

ilk etapta Çınarlı ve Düztepe'de hizmete açılacak:

Projenin ilk iki noktası olarak belirlenen Çınarlı Haydi Sofraya ve Düztepe Çamlık Parkındaki satış alanlarında çalışmalarda sona gelindi. Yetkililer, bu iki noktada önümüzdeki günlerde hizmetin başlamasının planlandığını bildiriyor. Amaç, vatandaşların piyasa koşullarına göre daha avantajlı fiyatlarla et ürünlerine erişimini sağlamak ve gıda tedarik zincirini kısaltmak.

modern işleme tesisi ve hijyen altyapısı:

Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası ve Aşevi bünyesinde kurulan modern et işleme tesisi öne çıkıyor. Tesis, tam otomasyon sistemi ve teknolojik altyapısıyla hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun üretim yapacak şekilde dizayn edildi. Kesilmiş gövde halinde getirilen etler, burada işlenerek satışa hazır hale getirilecek.

İşlenen ürünler belirlenen satış noktaları üzerinden vatandaşa ulaştırılacak; böylece tedarikte aracı sayısı azaltılarak maliyetler aşağı çekilmeye çalışılacak. Belediyenin açıklamalarına göre, üretim ve dağıtım süreçlerinde uygulanacak hijyen protokolleri öncelikli olacak.

Projeyle hem dar gelirli hane halklarının gıda harcamalarını rahatlatmak hem de yerel düzeyde güvenli et arzı sağlamak hedefleniyor. Yetkililer, satış noktalarının yaygınlaştırılması ve benzer sosyal içerikli uygulamaların genişletilmesi konusunda değerlendirmelerin süreceğini belirtiyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARIYLA VATANDAŞLARIN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNE EKONOMİK ŞARTLARDA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLADIĞI ET SATIŞ NOKTALARI PROJESİYLE UYGUN FİYATLI VE GÜVENİLİR ET ÜRÜNLERİNİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR.