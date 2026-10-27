eydibaba'ya yeni nefes: yılmaz parkı yerinde inceledi ve gençlerle sahaya indi

Umut Yılmaz eydibaba mahallesindeki yeni parkta inceleme yaptı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Eydibaba Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan parkı yerinde inceledi. Ziyarete AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Yılmaz, parkın farklı bölümlerini gezip yürüyüş yolları, dinlenme ve oyun alanları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla görüş alışverişi:

Parkta aileleriyle vakit geçiren mahalle sakinleriyle bir araya gelen Yılmaz, samimi sohbetlerde bulundu ve vatandaşların yeni park hakkındaki düşüncelerini, beklenti ve önerilerini dinledi. Heyetle yapılan değerlendirmelerde alanın kullanım kolaylığı, aksesuar ihtiyaçları ve güvenlik önlemleri gözden geçirildi.

Gençlerle spor ve alanın düzeni:

İncelemenin en canlı anları futbol sahasında yaşandı; Yılmaz sahaya inerek gençlerle maç yaptı ve spora verdiği önemi gösterdi. Başkan, sporun çocukları ve gençleri bir araya getiren, dayanışmayı güçlendiren bir faaliyet olduğunu vurguladı.

"Eydibaba Mahallemizde yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı bu anlayışla yeniden şekillendirdik. Futbol ve basketbol sahalarımız, yürüyüş yolumuz, fitness alanımız, oturma alanlarımız ve peyzaj çalışmalarımızla mahallemize çok yönlü bir yaşam alanı kazandırdık" dedi.

Park, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda; futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolu, fitness alanı, oturma alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle mahalleye çok yönlü kullanım sunduğu bildirildi. Yerinde yapılan incelemeler ve vatandaştan alınan geri bildirimler, ilerleyen dönemde küçük iyileştirmeler yapılması yönünde not edildi.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, EYDİBABA MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANARAK HİZMETE SUNULAN PARKI ZİYARET ETTİ. PARKTA VAKİT GEÇİREN VATANDAŞLARLA SOHBET EDEREK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYEN YILMAZ, ARDINDAN FUTBOL SAHASINA İNEREK GENÇLERLE MAÇ YAPTI.