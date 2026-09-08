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Edirne cezaevinden tahliye edilen Selçuk Mızraklı'nın planları

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne F Tipi cezaevinden tahliye edildi; eşi ve DEM Parti yöneticileri karşıladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Caner Şahin

Edirne cezaevinden tahliye edilen Selçuk Mızraklı'nın planları

Tahliye ve karşılanma:

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildi.

Mızraklı, 2019 yılında tutuklanmasının ardından infazını bu cezaevinde sürdürüyordu. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevi önünde eşi Zeynep Mızraklı, DEM Parti yöneticileri ve milletvekilleri tarafından karşılandı.

Cezaevi çıkışında verilen mesajlar:

Cezaevi çıkışında basına kısa açıklamalarda bulunan Mızraklı, barış sürecine ilişkin mesajlar verdi. Açıklamalar, karşılamaya katılanlar tarafından izlendi.

İstanbul programı ve anma ziyaretleri:

Tahliyesinin ardından Mızraklı’nın ilk olarak İstanbul’a geçmesi bekleniyor. Burada yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi’yi ziyaret edeceği bildirildi.

Daha sonra Mızraklı’nın, Zincirlikuyu Mezarlığı’na giderek 3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in mezarını ziyaret edeceği belirtildi.

Gözlem ve takip:

Tahliye ve ardından planlanan ziyaretler, Mızraklı’nın yakın çevresi ve parti temsilcileri tarafından takip ediliyor. Sürecin gelişmeleri kamuoyunca izlenmeye devam edecek.

SELÇUK MIZRAKLI EDİRNE CEZAEVİ’NDEN TAHLİYE EDİLDİ

SELÇUK MIZRAKLI EDİRNE CEZAEVİ’NDEN TAHLİYE EDİLDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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