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Metin Tokel ile Pasi Valimaki Türkiye'de bir araya geldi

Orgeneral Metin Tokel, resmi konuk Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi Türkiye'de askeri törenle karşıladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:01

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Metin Tokel ile Pasi Valimaki Türkiye'de bir araya geldi

karşılama töreni:

Orgeneral Metin Tokel, Türkiye'ye resmi davetli olarak gelen Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi karşılamak üzere tören düzenledi. Karşılama, askeri protokol çerçevesinde gerçekleştirildi ve konuk komutan resmi törenle karşılandı.

resmi ziyaret kapsamında görüşme:

Her iki komutan, bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, iki ülke kara kuvvetleri arasındaki iletişimi ve askerî temasları güçlendirme amacını taşıyan resmi ziyaret kapsamında yapıldı.

Toplantı sırasında somut gündem maddeleri hakkında bilgi paylaşılmadı; ancak yapılan karşılama ve görüşme, askerî düzeyde üst düzey temasların sürdüğünü gösterdi. Karşılıklı temaslar, taraflar arasındaki iletişimin canlı tutulmasına katkı sağlıyor.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI METİN TOKEL, FİNLANDİYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KORGENERAL PASİ VALİMAKİ...

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI METİN TOKEL, FİNLANDİYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KORGENERAL PASİ VALİMAKİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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