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MHP Bursa'da yönetim değişimi: tek aday Mehmet Emin Özcanbaz öne çıkıyor

MHP Bursa il kongresi 12 Eylül'de Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak; Muhammet Tekin aday olmayacak, tek aday Mehmet Emin Özcanbaz başkanlığa hazırlanıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 19:58

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EDİTÖR: Caner Şahin

MHP Bursa'da yönetim değişimi: tek aday Mehmet Emin Özcanbaz öne çıkıyor

Kongre tarihi ve hazırlıklar:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Teşkilatı, yeni il başkanını belirlemek üzere 12 Eylül cumartesi günü saat 14.00'te Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde kongreye gidiyor. Mevcut İl Başkanı Muhammet Tekin'in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından teşkilat, kongre sürecine yönelik hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Kongre öncesinde il yönetimi ve adaylar Ankara'da bir araya geldi; görüşmelerde sürecin sakin ve düzenli yürütülmesi, teşkilat birliği üzerinde duruldu.

Görüşmeler ve davetler:

Kongre takvimi öncesinde Muhammet Tekin ile il başkan adayı Mehmet Emin Özcanbaz, Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile görüştü. Görüşmede, Bursa'daki il kongresi sürecinin değerlendirildiği ve Tekin'in Bahçeli ile Büyükataman'ı kongreye davet ettiği belirtildi.

Adaylık ve görev devri:

Kongrede Mehmet Emin Özcanbaz'ın tek aday olarak yarışması bekleniyor. Teşkilat içindeki değerlendirmelere göre, tek adaylı kongrenin ardından Özcanbaz'ın MHP Bursa İl Başkanlığı görevini Muhammet Tekin'den devralması öngörülüyor.

Özcanbaz, daha önce Gemlik Ülkü Ocakları Başkanlığı ve MHP Gemlik İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu ve son olarak MHP Bursa İl Başkan Yardımcılığı yaptı. Teşkilat içinde farklı kademelerdeki deneyimi, adaylığının öne çıkmasında etkili oldu.

Mevcut il başkanı Tekin ise kongre sürecinde birlik ve beraberlik mesajı verdi, teşkilatın aynı ruh ve inançla çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak tüm Bursalıları cumartesi günkü kongreye davet etti. Kongre sonrasında her iki ismin de teşkilat içindeki iş birliğini sürdürmesinin beklendiği ifade ediliyor.

MEHMET EMİN ÖZCANBAZ, MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ VE İL BAŞKANI MUHAMMET TEKİN

MEHMET EMİN ÖZCANBAZ, MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ VE İL BAŞKANI MUHAMMET TEKİN

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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