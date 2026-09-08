Putin ile Trump Ukrayna savaşının seyrini telefonda değerlendirdi

Görüşmenin ayrıntıları:

Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Uşakov, liderlerin özellikle Ukrayna Savaşını ele aldıklarını ve görüşmenin yapıcı ve oldukça açık sözlü geçtiğini bildirdi.

Putin'in değerlendirmesi:

Uşakov, görüşmede Putin'in Ukrayna'daki savaşın mevcut durumu ile Rusya'nın hedeflerine ulaşma ihtimalleri konusunda objektif bir değerlendirme sunduğunu kaydetti. Bu değerlendirme, Moskova'nın sahadaki durum ve stratejik beklentileri üzerine odaklandı.

ABD'nin rolü ve tartışılan seçenekler:

Ayrıca, görüşmede Amerikalıların askeri faaliyetlerin mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi için gerçekten neler yapabileceği konusu gündeme geldi. Uşakov'un açıklamasına göre taraflar, çatışmanın azaltılması veya sonlandırılmasına yönelik Amerikan katkılarının ne olabileceğini ele aldı.

Uşakov'un beyanı, liderler arasındaki doğrudan iletişimin sürdüğünü ve savaşın geleceğine ilişkin değerlendirmelerin iki ülke nezdinde hâlâ aktif bir gündem maddesi olduğunu gösterdi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI YURİ UŞAKOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ AÇIKLADI.