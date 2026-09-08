Washington'dan çekimserlik: ABD, Batı Şeria mallarına kısıtlama uygulamayacak

Washington'un çekimser tutumu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden gelen malların ticaretine yönelik kısıtlamalarına ABD'nin dahil olmayacağını açıkladı. Rubio, Washington'un bu konuda açıkça bir adım atmayacağını belirtti.

rubio'nun gerekçesi:

Rubio, bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin hızla genişlemesi ve bunun sonucu artan şiddet olayları nedeniyle önceliğin istikrar sağlanması olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Açıkça, İngiltere’nin yaptığını yapmayacağız. Bugün yaptıkları açıklamayı gördük ancak şu anda bu konuda herhangi bir yorumum yok" ifadeleri yer aldı.

uluslararası yansımalar ve sonuçları:

ABD'nin kısıtlamalara katılmama kararı, 12 ülkenin ortak hamlesinin etkinliğini sınırlayabilir ve uygulanma aşamasında diplomatik ayrışmalara yol açabilir. Washington, mevcut gerilim ortamında Batı Şeria'da istikrarı bozabilecek yeni gelişmelerden kaçınma niyetinde olduğunu dile getirdi.

Karar, hem ticaret hem de diplomasi alanında ilerleyen süreçlerde belirleyici bir rol oynayabilir; söz konusu kısıtlamaların etkisi ve uluslararası tepkiler önümüzdeki dönemde daha net görülecek.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBİO, ABD’NİN İNGİLTERE, FRANSA VE KANADA'NIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 12 ÜLKENİN BATI ŞERİA'DAKİ İŞGALCİ YAHUDİLERİN YERLEŞİM YERLERİNDEN GELEN MALLARIN TİCARETİNE YÖNELİK KISITLAMALARA DAHİL OLMAYACAĞININ AÇIKLADI.