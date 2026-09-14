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12 eylül hüküm anlarının görüntüleri yayımlandı

Levent Gök, 18 Haziran 2014 karar duruşmasının görüntülerini paylaşarak Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın müebbet hapis hükmü anını kamuoyuna sundu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 22:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

12 eylül hüküm anlarının görüntüleri yayımlandı

12 eylül hüküm anlarının görüntüleri yayımlandı

Eski CHP'li milletvekili Levent Gök, 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle yargılanan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın hüküm giydiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

duruşmanın kaydı:

Paylaşılan kayıt, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 18 Haziran 2014 tarihli karar duruşmasına ait. Görüntülerde, cezanın açıklanmasının hemen ardından salondaki izleyicilerden alkış sesleri duyuluyor.

paylaşım ve açıklama:

Gök paylaşımında şunları yazdı: "12 Eylül darbecilerinin karar duruşmasını kamuoyuna sunuyorum. Kararı veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, çok değerli dünürüm rahmetli Oktay Saday’ı saygıyla anıyorum".

Kayda yansıyan anlar, 2014'te mahkeme tarafından verilen müebbet hapis cezalarının açıklanma bölümünü belgeleyerek ilgili davayı kamuoyunun gündemine taşıdı.

Kenan Evren&#039;in hüküm giydiği anların görüntüleri paylaşıldı

Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri paylaşıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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