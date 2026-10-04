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Edirne'de gece vakti sokakta park halindeyken alevlenen otomobil kül oldu

Edirne Medrese Alibey Mahallesi'nde park halindeki 39 LU 895 plakalı otomobil gece çıkan yangında alevlere teslim oldu; araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:58

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 00:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de gece vakti sokakta park halindeyken alevlenen otomobil kül oldu

Edirne'de park halindeki otomobil yangında ağır hasar gördü

Edirne'nin Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Sokak'ta gece saatlerinde park halinde bulunan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde fark edildi ve müdahale için ekipler yönlendirildi.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve çalışmalar sonucunda alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangında, 39 LU 895 plakalı otomobil yoğun yangın nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerindeki bulguları değerlendirerek yangının kaynağını tespit etmeye çalışıyor; soruşturma sürüyor.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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