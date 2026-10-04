Edirne'de gece vakti sokakta park halindeyken alevlenen otomobil kül oldu

Edirne'de park halindeki otomobil yangında ağır hasar gördü

Edirne'nin Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Sokak'ta gece saatlerinde park halinde bulunan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde fark edildi ve müdahale için ekipler yönlendirildi.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve çalışmalar sonucunda alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangında, 39 LU 895 plakalı otomobil yoğun yangın nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerindeki bulguları değerlendirerek yangının kaynağını tespit etmeye çalışıyor; soruşturma sürüyor.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU