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Edirne'de mutfaktan yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi

Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Dr. Özcan Baznak Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katında mutfakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralanma yok.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de mutfaktan yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi

Edirne'de apartman dairesinde mutfak yangını söndürüldü

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Dr. Özcan Baznak Caddesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan müdahaleler sonucunda olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; bu nedenle olay yerinde gerekli incelemeler başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin nedeninin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve bulguların değerlendirileceğini bildirdi.

Edirne&#039;de apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın korkuttu

Edirne'de apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın korkuttu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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