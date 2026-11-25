Edremit heyetinin fuar ziyareti:

Edremit Ticaret Odası tarafından organize edilen program kapsamında, oda yönetimi ve sektör temsilcileri İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere ve Kapı Fuarına katıldı. Ziyarette, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aslan ile Meclis Üyesi Hasan Çapkın liderliğindeki heyet fuar alanında kapsamlı incelemelerde bulundu.

Katılımcılar ve firmalar:

Edremit’i temsilen fuarda yer alan isimler arasında Ecem PVC sahibi Bekir Uyanık, Kaya Alüminyum sahibi Kaya Dönektaş, Özgüller Alüminyum sahibi Atila Yılmaz ile Öztürk Pen sahipleri Murat Öztürk ve Ali Öztürk yer aldı. Heyet, fuardaki stantları ziyaret ederek firmalarla doğrudan görüşmeler yaptı ve ürün sunumlarını yakından takip etti.

Sektörel değerlendirme ve amaçlar:

Katılımcılar, fuarda sektörün son teknolojilerini, yeni ürünlerini ve üretim sistemlerini inceleme fırsatı buldu. Edremit Ticaret Odası yetkilileri, ziyaretin üyelerin sektörel gelişmeleri yakından takip etmesi, yeni iş bağlantıları kurması ve mesleki bilgi alışverişinde bulunması açısından önemli katkı sağladığını vurguladı. Heyet ayrıca fuarda gözlemlenen yeniliklerin yerel üretim süreçlerine etkilerini değerlendirdi ve olası iş birliği fırsatlarını not aldı.

Fuar gezisi, katılımcılar için hem pazar trendlerini görme hem de doğrudan tedarikçi ve üreticilerle iletişim kurma olanağı sundu. Edremit Ticaret Odası, bu tür organizasyonların düzenli katılımıyla bölge firmalarının rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

EDREMİT TİCARET ODASI BAŞKANI METİN ASLAN VE BERABERİNDEKİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİ, İSTANBUL TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN AVRASYA PENCERE VE KAPI FUARI’NA KATILARAK SEKTÖRDEKİ YENİLİKLERİ YERİNDE İNCELEDİ.