Kayseri Ticaret Odası kasım meclisi bir araya geldi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan yönetiminde M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddeleri kabul edilip odanın aylık faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

üyelerin hukuki haklarının korunması:

Mecliste alınan önemli kararlardan biri, Oda üyelerinin mesleki faaliyetleri nedeniyle haksız şekilde hedef gösterilmeleri veya ticari itibarlarının zedelenmesi halinde kurumsal destek sağlanmasına yönelik oldu. Karar kapsamında, üyelerin hukuki yollara başvurması durumunda Kayseri Ticaret Odası tarafından hukuki süreçlere destek verilmesi; ilgili kurum, resmi makam, basın-yayın kuruluşları ve yargı mercileri nezdinde girişimlerde bulunulması; açılan veya açılacak davalara müdahil olunması hedefleniyor. Ayrıca başvuruların değerlendirilmesi, hukuki ve idari girişimlerin yürütülmesi ve koordinasyon sağlanması için Yönetim Kurulu’na yetki verildi.

eğitim ve istihdamın uyumu öncelik olmalı:

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasında eğitim kurumlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına göre nitelikli insan kaynağı yetiştirmede daha etkin rol almasının gerekliliğini vurguladı. Sanayi ve ticaretin gelişimi için temel ve teknik eğitimin önemine dikkat çeken Gülsoy, işletmelerin özellikle teknik ve ara eleman açığından yakındığını belirterek eğitim kurumlarının bu taleplere kulak vermesi gerektiğini söyledi. Gülsoy, meslek komitelerinden gelen taleplerin düzenli raporlandığını ve ilgili mercilere iletildiğini kaydetti.

yeşil dönüşümün sanayiye etkisi göz önünde tutulmalı:

Küresel iklim politikalarına ilişkin değerlendirmesinde Gülsoy, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 sonuçlarına atıfta bulunarak, gelişmiş ülkelerin tarihi süreçte fosil yakıtlar üzerinden edindikleri avantajlar dikkate alınmadan gelişmekte olan ülkelerin benzer dönüşümlere kısa sürede zorlanmasının adil olmayacağını ifade etti. Gülsoy, yeşil dönüşümün uygulanırken sanayinin üretim gücünü ve rekabetçiliğini zayıflatmaması gerektiğini belirterek; maliyet, üretim süreçleri, yatırımlar, tedarik zincirleri ve pazarlama stratejilerinin yeniden değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu bağlamda verimliliği artıran, teknolojik dönüşümü yakalayan ve enerji tasarrufuna yönelen işletmelerin öne çıkacağını vurguladı.

enflasyon, para politikası ve reel sektör beklentileri:

Gülsoy enflasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti; yüksek enflasyonun ekonomik dengeleri, toplumsal refahı ve gelir adaletini doğrudan etkilediğini söyledi. Uygulanan sıkı politikaların üretim kesiminde sıkıntılar yarattığını sahadan gördüklerini kaydeden Gülsoy, özellikle üretim ve istihdam odaklı KOBİ'lerin ayakta kalabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve kredi maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesinin öncelikli olduğunu belirtti. Ekonomi yönetiminin attığı yapısal adımlar desteklense de, reel sektör üzerindeki yükü hafifletecek tamamlayıcı politikaların devreye alınmasının süreci güçlendireceğine dikkat çekti.

Para politikasıyla ilgili değerlendirmesinde Gülsoy, Merkez Bankası’nın politika faizindeki indirim adımlarını olumlu karşıladıklarını fakat bunun yetersiz olduğunu ifade etti. Gülsoy, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun toplantı sayısının yeniden 12’ye çıkarılmasını ve yüksek enflasyon döneminde aylık toplantılarla düşük oranlarda da olsa faiz indirimlerinin sürdürülmesi gerektiğini savundu. Gülsoy, politika faizinin düşürüldüğü seviyeyi de not ederek mevcut dönemin daha sık değerlendirme ve karar alma mekanizmaları gerektirdiğini söyledi; Merkez Bankası politika faizinin %36 seviyesine indirildiği vurgulandı.

fon krizine ilişkin uyarılar ve kontrol mekanizmaları:

Son dönemde finansal piyasalarda gündem olan fon meselesine de değinen Gülsoy, Cumhurbaşkanı’nın 'ilk günden itibaren ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar gideceğiz' sözünü kıymetli bulduklarını ve haksız elde edilen kârların kamuya iadesi yönündeki çabayı takdir ettiklerini söyledi. Yaşanan gelişmelerin, nakit sıkışıklığı yaşayan piyasaları daha da daralttığına dikkat çeken Gülsoy, fon krizinin reel sektöre sirayet etmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, 'Kontrol itimata mani değildir!' dedi ve yetki verilen süreçlerde sınırların açıkça belirlenmesi ile düzenli denetimin gerekliliğini vurguladı.

iş insanlarına net çağrı: işimizin başında duralım:

Gülsoy konuşmasının merkezine iş insanlarına yönelik uyarıyı koydu: üretim ve ticarete odaklanılması gerektiğini belirterek, 'Kolay para peşinde koşmayalım. İşimizin başında duralım, işimizi işimizle büyütmeye odaklanalım' dedi. Gülsoy, kısa vadede cazip görünen ve yüksek riskli finansal yapılardan uzak durulması gerektiğini ifade etti; kısa vadeli kazançların zamanla ciddi kayıplara yol açabileceğinin altını çizdi. Ayrıca konuşmasında, 'Kolay peynirin fare kapanında olacağını bilmek ve bunu çevremize de anlatmakla mükellefiz' sözleriyle iş ahlakı ve sabırla büyümenin önemini hatırlattı.

Gülsoy, her bireyin, çalışanın ve iş insanının kendi işini bir 'altın madeni' gibi görmesi gerektiğini, bunu iyi işleyip korumanın hem aileye hem ülkeye karşı bir sorumluluk olduğunu belirterek salon duvarındaki 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü hatırlattı ve iş dünyasına sahip çıkma çağrısı yaptı.

yerel iş birliği ve destek mekanizmaları:

Kayseri iş hayatının koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla üç ayda bir ilgili kurumlarla toplantılar düzenleme planından bahseden Gülsoy, üretim, ticaret, ihracat, yatırım ve istihdam sağlayan kesimlerin kamu kurumları nezdinde önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı. Meslek komitelerinin raporlamalarının TOBB, ilgili bakanlıklar ve kurumlara iletildiği, komitelerin çalışmalarının Oda’ya güç verdiği ifade edildi.

Toplantının konuk konuşmacısı KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, KOSGEB destekleri konusunda bilgilendirme sundu; özellikle Yeşil Sanayi Destek Programı’nın kapsamı, başvuru şartları ve işletmelere sağladığı imkanlar aktarıldı. Başkan Gülsoy, KOSGEB desteklerinin yalnızca sanayi değil ticaret erbabının da faydalanabilmesi için düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Genel çerçeve olarak KTO Kasım meclisi, üyelerin hukuki korunmasından eğitimin istihdama uyumuna; yeşil dönüşümün getireceği risklerin yönetilmesinden para ve finansal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine kadar geniş bir ajandayı ele aldı. Gülsoy’un tekrar eden ana mesajı ise net: üretime, mesleğe ve dürüst iş uygulamalarına sahip çıkmak, kısa yoldan kazanç arayışlarına yenilmemektir.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.