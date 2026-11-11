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Edremit zeytinyağı markalaşma sürecinde yeni başvuru dönemi açıldı

Edremit Zeytinyağı coğrafi işaret başvuruları 12-23 Kasım 2026 arasında Edremit Ticaret Odası'na yapılacak; evrakların eksiksiz teslimi isteniyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

Edremit zeytinyağı markalaşma sürecinde yeni başvuru dönemi açıldı

Edremit Ticaret Odası duyurusu

Edremit Ticaret Odası, 2026-2027 üretim sezonu için Edremit Zeytinyağı coğrafi işaret başvurularının başladığını açıkladı. İlgili üreticiler ve marka sahipleri, belirlenen tarihler arasında gerekli belgelerle başvuruda bulunabilecek.

kimler başvurabilir:

Coğrafi işaret kullanım hakkından yararlanmak isteyen üreticiler ve marka sahibi firmalar başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunacakların talep edilen evrakları eksiksiz şekilde hazırlamaları gerekiyor.

başvuru süreci ve dikkat edilecek hususlar:

Başvurular 12-23 Kasım 2026 tarihleri arasında Edremit Ticaret Odası'na teslim edilecek. Başvuru taahhütnamesi ve başvuru dilekçesi başvuru sırasında oda tarafından düzenlenecek; bu nedenle başvuru sahiplerinin gerekli diğer belgeleri önceden tamamlaması önem taşıyor.

Yetkililer, sürecin sağlıklı ve hızlı ilerleyebilmesi için evrakların eksiksiz ve düzenli sunulmasının altını çizdi. Eksik belgeyle yapılan başvuruların değerlendirme aşamasında gecikme veya eksiklik nedeniyle işlem görememe riski bulunduğu belirtildi.

sezon temennisi:

Edremit Ticaret Odası, 2026-2027 üretim sezonunun tüm üreticiler için bereketli, verimli ve hayırlı olmasını diledi ve başvuru sürecinde üreticilere destek sağlayacaklarını duyurdu.

2026-2027 ÜRETİM SEZONU &quot;EDREMİT ZEYTİNYAĞI&quot; COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ BAŞLADIĞI DUYURULDU....

2026-2027 ÜRETİM SEZONU "EDREMİT ZEYTİNYAĞI" COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ BAŞLADIĞI DUYURULDU. COĞRAFİ İŞARET KULLANIM HAKKINDAN YARARLANMAK İSTEYEN ÜRETİCİLER VE MARKA SAHİBİ FİRMALAR, BAŞVURULARINI 12-23 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA EDREMİT TİCARET ODASI’NA YAPABİLECEK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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