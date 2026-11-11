Samsun'da tarım ve hayvancılık fuarı üreticilerle yeni teknolojileri buluşturdu

fuar hakkında:

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) desteğiyle düzenlenen Samsun Tarım ve Hayvancılık Fuarı, SBB Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurdele töreniyle açıldı. Etkinlikte 110'dan fazla firmanın stant açtığı, fuarın üretici ve firma temsilcilerini bir araya getirerek tarımsal üretimde yeniliklerin sahaya taşınmasına aracı olacağı vurgulandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, şehrin üretim potansiyeline dikkat çekerek fuarın üreticiler açısından yeni tohumlar, fidanlar, tarımsal girdiler ve teknolojilerle tanışma fırsatı sunduğunu belirtti. Yılmaz, "Samsun’umuzda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bugün itibarıyla açıldı ve 5 gün süreyle ziyaretçilere açık kalacak. Samsun tam bir üretim şehri ve bu üretim şehrinde çok güzel üreticilerimiz var. Bu üreticilerimiz bu fuarla beraber yeni çeşitlerle, yeni teknolojilerle buluşma imkanı buldular" ifadelerini kullandı.

üretici ve firma etkileşimi:

Yılmaz, fuarın üreticilerin ihtiyaç duyduğu tohum ve diğer girdileri doğrudan firmalardan görüp temin edebilmeleri açısından önemine işaret etti. Yeni çeşitlerin, tohumların, fidanların ve teknolojilerin sahada kullanılmasının verimlilik artışı sağlayacağına dikkat çekti. Firma temsilcilerinin ürün tanıtımı yapacağı ve doğrudan pazarlama ile ticari bağlantılar kurulmasının beklendiği belirtildi.

açılış töreni ve ziyaretçi bilgileri:

Açılışa Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Alper, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, SBB Genel Sekreteri Melih Perçin, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarda tarım, hayvancılık ve fındık teknolojileri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Organizatörler, fuarın sabah açılarak akşam 18.00'e kadar ziyaret edilebileceğini ve çevre illerden de yoğun ziyaretçi beklendiğini ifade etti. Etkinlik süresince üreticilerle firmalar arasında karşılıklı bilgi alışverişi ve ticari ilişkilerin gelişmesi hedefleniyor.

SAMSUN TARIM VE HAYVANCILIK FUARI, BUGÜN YAPILAN TÖRENLE KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI.