Dolar 50,2264 +0,02%
Euro 55,8090 -0,52%
Bist 11.713,06 +0,44%
Altın Gram 6.524,34 +0,25%
EUR/USD 1,1111 -0,50%
Brent Petrol 92,86 +1,50%
--°

Samsun'da tarım ve hayvancılık fuarı üreticilerle yeni teknolojileri buluşturdu

Samsun'daki tarım ve hayvancılık fuarı 110'dan fazla firmanın katılımıyla SBB Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı; üreticiler 5 gün boyunca tohum, fidan ve yeni teknolojilerle tanışacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:52

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 15:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun'da tarım ve hayvancılık fuarı üreticilerle yeni teknolojileri buluşturdu

fuar hakkında:

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) desteğiyle düzenlenen Samsun Tarım ve Hayvancılık Fuarı, SBB Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurdele töreniyle açıldı. Etkinlikte 110'dan fazla firmanın stant açtığı, fuarın üretici ve firma temsilcilerini bir araya getirerek tarımsal üretimde yeniliklerin sahaya taşınmasına aracı olacağı vurgulandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, şehrin üretim potansiyeline dikkat çekerek fuarın üreticiler açısından yeni tohumlar, fidanlar, tarımsal girdiler ve teknolojilerle tanışma fırsatı sunduğunu belirtti. Yılmaz, "Samsun’umuzda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bugün itibarıyla açıldı ve 5 gün süreyle ziyaretçilere açık kalacak. Samsun tam bir üretim şehri ve bu üretim şehrinde çok güzel üreticilerimiz var. Bu üreticilerimiz bu fuarla beraber yeni çeşitlerle, yeni teknolojilerle buluşma imkanı buldular" ifadelerini kullandı.

üretici ve firma etkileşimi:

Yılmaz, fuarın üreticilerin ihtiyaç duyduğu tohum ve diğer girdileri doğrudan firmalardan görüp temin edebilmeleri açısından önemine işaret etti. Yeni çeşitlerin, tohumların, fidanların ve teknolojilerin sahada kullanılmasının verimlilik artışı sağlayacağına dikkat çekti. Firma temsilcilerinin ürün tanıtımı yapacağı ve doğrudan pazarlama ile ticari bağlantılar kurulmasının beklendiği belirtildi.

açılış töreni ve ziyaretçi bilgileri:

Açılışa Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Alper, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, SBB Genel Sekreteri Melih Perçin, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarda tarım, hayvancılık ve fındık teknolojileri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Organizatörler, fuarın sabah açılarak akşam 18.00'e kadar ziyaret edilebileceğini ve çevre illerden de yoğun ziyaretçi beklendiğini ifade etti. Etkinlik süresince üreticilerle firmalar arasında karşılıklı bilgi alışverişi ve ticari ilişkilerin gelişmesi hedefleniyor.

SAMSUN TARIM VE HAYVANCILIK FUARI, BUGÜN YAPILAN TÖRENLE KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI.

SAMSUN TARIM VE HAYVANCILIK FUARI, BUGÜN YAPILAN TÖRENLE KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şebeke ve finansman yatırımları COP31'de dönüşümün hızını belirliyor
images

Üreticiyi korumak tarımın geleceğini güvence altına alır
images

Edremit zeytinyağı markalaşma sürecinde yeni başvuru dönemi açıldı
images

Karadeniz'de palamut bolluğu tezgâhı doldurdu, balıkçılar hamsiyi bekliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu'da gençlerin doğayla buluştuğu proje standa yoğun ilgi oldu

Erdoğan ile Paşinyan görüşmesi

Kuyuya düşen 50'li yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi: İzmir Konak'ta inceleme

Erbaa'da Atatürk Caddesi'nde bir çocuğa dört köpeğin saldırısı kameraya yansıdı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette