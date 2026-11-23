Edremit'te akşam sağanağı hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, gök gürültüsü eşliğinde birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Yaklaşık iki saat süren yoğun yağışta metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Etkilenen noktalar ve ulaşım:

Edremit Cumhuriyet Meydanı, Şehit Hamdibey Meydanı, Otogar Kavşağı ve İDA Park Kavşağı gibi ana noktalar ile ilçe genelinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı kavşaklar zaman zaman araç trafiğine kapatılırken, E-87 Karayolu'nun Edremit-Çanakkale istikametinde trafik yoğun yağış nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi.

Araçlar, iş yerleri ve müdahale:

İlçenin farklı bölgelerinde çok sayıda sürücü araçlarıyla mahsur kaldı; bazı vatandaşlar araçları iterek suyun bulunduğu alanlardan çıkarmaya çalıştı. İzmir-Çanakkale Karayolu yanındaki servis yollarında park halindeki çok sayıda araç yükselen yağmur sularının içinde kaldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda iş yeri ve araçta maddi hasar oluştu.

Yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Yağışın dinmesinin ardından Edremit ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili kurum ekipleri bölgedeki su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

Edremit'te metrekareye 100 kilogram yağış düştü: Yüzlerce araç yolda mahsur kaldı