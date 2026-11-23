Ev atölyesinde kaçak sigara üretimi Efeler'de ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara üretimine yönelik ekip çalışması sonucu çeşitli materyaller ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü.

Operasyonun detayları:

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Efeler ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, sigara üretimine uygun koşullar tespit edilerek delil niteliği taşıyan ekipmanlara el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 13 bin bandrolsüz makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Ele geçirilen malzemeler, kaçak sigara üretimi şüphesini destekleyen kanıtlar olarak kayda geçirildi.

Adli süreç:

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği ve elde edilen delillerin yasal süreçte değerlendirileceği bildirildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 13 BİN BANDROLSÜZ MAKARON, 25 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN VE SİGARA ÜRETİMİNDE KULLANILAN MAKİNELER ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.