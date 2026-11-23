Nilüfer'de sağanak yaşamı aksattı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rögarların tıkanması sonucu özellikle Küçük Sanayi girişinde yollar göle dönerken yoldan geçmeye çalışan birçok araç arızalandı veya ilerleyemedi.

mahallelerde su baskınları ve etkilenen noktalar:

İhbarlara göre kent genelinde yaklaşık 50 eve su baskını bildirildi. İhsaniye, Karaman, Yunuseli ve Yenibağlar mahallelerinde suyun evlere girmesi sonucu vatandaşlar ve ekipler kısa süreli müdahaleler yaptı. Yerel ekipler, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ulaşımda aksama ve müdahale:

Küçük Sanayi girişinde meydana gelen su birikintilerinde mahsur kalan araçlar için bölgeye çekiciler sevk edildi. Çekici yardımıyla 10 araç kurtarılırken, yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik polisleri 23 Nisan Mahallesi yönünden Küçük Sanayi girişini araç trafiğine kapattı. Ekipler, rögarların açılması ve suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, yağışın etkisini sürdürmesi halinde yeni su baskınları ve ulaşım aksaklıkları yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bölgedeki müdahalelerle olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bursa'da sağanak yağışta araçlar yolda kaldı, evleri su bastı