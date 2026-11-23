Dronla yapılan aramada 73 yaşındaki hasta bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde sabah erken saatlerde evinden çıkan ve cep telefonunu evde bırakan 73 yaşındaki Alzheimer hastası Veli A. için yakınları arama başlattı. Mahalle sakinlerinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca, aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

arama çalışmasının seyri:

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile Aksu Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, kayıp kişinin bulunması için hem karadan hem de havadan arama yapmaya başladı. Havadan arama kapsamında kullanılan dron ile bölgedeki ormanlık ve seralı alanlar tarandı.

teslim ve sağlık kontrolü:

AFAD ekiplerinin dron ile yaptığı aramada, Veli A. bir seranın yanında oturur vaziyette tespit edildi. Bölgeye intikal eden ekipler yaşlı adamın sağlık durumunu kontrol etti, daha sonra aracla ikametine götürerek ailesine teslim etti.

Olayda bildirilen tüm bilgiler ekiplerin yönlendirmesiyle hızlı şekilde değerlendirildi ve arama-kurtarma çalışması olumlu sonuçlandı.

Kayıp yaşlı adam AFAD ekipleri tarafından dron ile bulundu