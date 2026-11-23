arama çalışması:

Antalya'nın Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde sabah erken saatlerde cep telefonunu evde bırakarak dışarı çıkan 73 yaşındaki Alzheimer hastası Veli A.'nın yakınları, gidebileceği her yeri aradı. Mahalle sakinlerinin de yaptığı aramalar sonuç vermeyince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen AFAD ekipleri ile Aksu Jandarma Karakolu personeli, hem karadan hem de havadan arama çalışması başlattı. Ekipler, bölgeyi sistematik olarak tararken dron ile görüntüleme yapıldı.

bulunma ve teslim:

AFAD ekiplerinin dron aramaları sırasında yaşlı adam, bir seranın yanında oturur halde tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, ulaştıkları noktada Veli A.'nın sağlık durumunu kontrol etti.

Sağlık kontrollerinin ardından yaşlı adam ekipler tarafından araca alınarak ikametine götürüldü ve teslim edildi. Olay, ekiplerin koordineli çalışması ve dron desteği sayesinde sonlandırıldı.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANAN 73 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM AFAD EKİPLERİNİN DRON İLE YAPTIĞI ARAMA SONUCU BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ