Elazığ'da hafif ticari araç kamyona çarptı

Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gezin köyü mevkiinde meydana gelen kazada, arkadan çarpma sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayda, Hüseyin Işık (56) yönetimindeki 35 BKZ 163 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

Kazanın ayrıntıları:

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahale ve adli süreç:

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalelere rağmen Hüseyin Işık kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından cenaze, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde ekipler tarafından inceleme ve delil tespit çalışmaları yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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