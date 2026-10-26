Edremit’te kapsamlı huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı

uygulamanın kapsamı ve amaçları:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında huzur ve güven ortamını güçlendirmeye yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman’ın talimatları doğrultusunda sabit yol kontrolleri, umuma açık yer denetimleri ve şok uygulamalardan oluşan çoklu ekiplerle yürütüldü.

uygulama sonuçları ve yakalamalar:

Denetimler sırasında toplam 6 bin 828 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin arama ve kontrollerinde ele geçirilenler arasında 2 ruhsatsız tüfek, 5 sentetik hap, 1 gram kokain, 9,08 gram metamfetamin ve 3,15 gram esrar bulunuyor. Bu bulgular kolluk güçlerinin sokak güvenliği ve uyuşturucu ile mücadeledeki etkinliğini gösterdi.

işletme ve trafik denetimleri:

Uygulamalar kapsamında 95 umuma açık işletme kontrol edildi; mevzuata aykırılık tespit edilen 5 işletmeye idari işlem uygulandı. Trafik kontrollerinde ise 1.583 araç ve sürücü incelendi, eksiklik veya kural ihlali tespit edilen 283 araca cezai işlem yapıldı. Bu denetimler, hem yol güvenliğinin hem de kamu düzeninin sağlanmasına yönelik önleyici tedbirler kapsamında gerçekleştirildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçede suçla mücadele, kamu düzeni ve trafik güvenliğine ilişkin denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini, benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlardan gelen ihbar ve duyarlılığın da çalışmaların etkinliğini artırdığı vurgulandı.

EDREMİT İLÇESİNDE BİR HAFTADA 6 BİN 828 KİŞİ SORGULANDI, 39 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI. DENETİMLERDE UYUŞTURUCU MADDELER VE RUHSATSIZ TÜFEKLER ELE GEÇİRİLİRKEN, 283 ARACA CEZA KESİLDİ.