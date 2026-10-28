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Edremit'te öğretmenin bayrak ve Atatürk posteri paylaşımı tepki topladı

Edremit'te bir öğretmenin Türk bayrağı ve Atatürk posterine yönelik paylaşımı tepki çekti; İlçe Başkanı Rıfat Ertaş olayı kınadı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edremit'te öğretmenin bayrak ve Atatürk posteri paylaşımı tepki topladı

Edremit'te yaşanan gelişmeler:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir öğretmenin sosyal medyada Türk bayrağı ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yönelik hakaret içerikli paylaşımı ilçe kamuoyunda güçlü bir tepki yarattı. Olayın duyulmasının ardından ilgili yetkililer kısa sürede harekete geçti; öğretmen açığa alındı ve gözaltı işlemi başlatıldı.

Paylaşımın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte hem yerel hem de merkezi düzeyde kurumlar sürece müdahil oldu. Tepkiler, olaya ilişkin idari ve adli süreçlerin başlatılması talebi etrafında yoğunlaştı.

sosyal medya paylaşımının yankıları:

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş yazılı açıklamasında, paylaşıma ilişkin duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ertaş, milletin mukaddesatına uzanan hiçbir eylemin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Aziz milletimizin ortak değerlerine, bağımsızlığımızın simgesi şanlı Türk bayrağımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yönelik bu davranışı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca fikir hürriyeti çerçevesinde milli değerlere saygısızlığın savunulamayacağı belirtildi ve vatandaşlara sürecin titizlikle takip edildiği temin edildi.

idari ve adli süreç nasıl ilerliyor:

Ertaş, olayın hemen sonrasında mülki amirler, eğitim camiası ve adli makamların gerekli adımları attığını bildirdi. Buna göre İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ilgili öğretmeni görevden uzaklaştırdı ve idari soruşturma başlattı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma yürütülüyor.

İlçe başkanının açıklaması, sürecin hem idari hem de adli çerçevede devam edeceğini ve hukukun gerektirdiği işlemlerin uygulanacağını vurguladı. Yetkililer, konuya ilişkin incelemenin tamamlanmasının ardından uygulanacak yaptırımların netleşeceğini ifade etti.

Olay, Edremit'te ve çevresinde milli değerler ve ifade özgürlüğü sınırları üzerine yeni bir tartışma başlattı; ilgili kurumlar hukuki çerçevede süreci yürütmeye devam ediyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE BİR ÖĞRETMENİN TÜRK BAYRAĞINA VE CUMHURİYETİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE BİR ÖĞRETMENİN TÜRK BAYRAĞINA VE CUMHURİYETİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN POSTERİNE YÖNELİK HAKARET İÇEREN EYLEMLERİ NEDENİYLE AÇIĞA ALINIP GÖZALTINA ALINMASININ ARDINDAN AK PARTİ EDREMİT İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA YAPILDI. İLÇE BAŞKANI RIFAT ERTAŞ, YAŞANAN ÇİRKİN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINADIKLARINI BELİRTEREK, DEVLET KURUMLARININ İLK ANDAN İTİBAREN GEREKEN ADIMLARI ATTIĞINI VURGULADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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