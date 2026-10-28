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Öğrencilere kariyer reçetesi: Özkan Çetinkaya deneyimlerini paylaştı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, KBÜ'de düzenlenen kariyer etkinliğinde gençlere hedef belirleme, disiplin ve sorumluluğun önemini anlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğrencilere kariyer reçetesi: Özkan Çetinkaya deneyimlerini paylaştı

Etkinlik ve buluşmanın amacı:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi (KBÜ) İnovatif İletişim ve Liderlik Kulübü tarafından gerçekleştirilen "Başkan Çetinkaya ile Kariyer Günleri" programında öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin kariyer planlaması ve iş hayatına hazırlık sürecine katkı sunmayı hedefleyen bir çerçevede düzenlendi.

Deneyimler ve belediyecilik perspektifi:

Çetinkaya, belediyecilikte edindiği tecrübeleri aktarırken çalışma hayatının pratik yönlerine vurgu yaptı. Belediye yönetiminde karşılaşılan sorumluluklar, ekip çalışmasının önemi ve süreç yönetimi konularında somut örnekler verdi. Paylaşımlarında, kariyer yolculuğunun sadece mesleki bilgiyle değil, karar verme ve uygulama becerileriyle şekillendiğine dikkat çekti.

Gençlerle sohbet şeklinde devam eden oturumda katılımcılar, staj imkanları, meslek seçimi ve kişisel gelişim gibi konularda doğrudan görüşme fırsatı buldu. Çetinkaya, gençlerin sorularını yanıtlayarak pratik öneriler sundu ve mesleki tercihlerde nasıl yol alınabileceğine dair yönlendirmelerde bulundu.

Gençlere tavsiyeler ve vurgulanan değerler:

Programda hedef belirlemenin, disiplinli çalışmanın ve sorumluluk üstlenmenin önemi sıkça tekrarlandı. Çetinkaya, her öğrencinin farklı yetenek ve hedeflere sahip olduğunu belirterek, bireysel gelişimin süreklilik gerektirdiğini aktardı.

Çetinkaya'nın sözleri etkinliğin duygusunu özetledi: "İnanıyorum ki kendine güvenen, azimle çalışan, sorumluluk almaktan çekinmeyen gençlerimiz Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü mimarları olacak. Biz de gençlerimizin yanında olmaya, bilgi ve tecrübelerimizi onlarla paylaşmaya devam edeceğiz."

Etkinlik, karşılıklı fikir alışverişi ve doğrudan iletişim fırsatı sunması nedeniyle katılımcılar tarafından olumlu karşılandı; belediye yönetimi de benzer buluşmaların süreceğini duyurdu.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İNOVATİF İLETİŞİM VE LİDERLİK...

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İNOVATİF İLETİŞİM VE LİDERLİK KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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