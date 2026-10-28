Erzurum'da jandarma okul çevrelerinde denetimleri sıkılaştırdı

Erzurum İl Jandarma'dan kapsamlı okul çevresi uygulaması

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerindeki huzuru korumak amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Valilik paylaşımına göre ekipler; servis araçları, okul çevresi devriyeleri ve öğrenci eğitimleri olmak üzere bir dizi uygulama gerçekleştirdi.

denetim faaliyetlerinin ayrıntıları:

Çalışmalar kapsamında okul servislerinin denetimine öncelik verildi. Toplam 2 bin 863 okul servis aracı detaylı olarak kontrol edildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yer alan 704 okul için özel personel görevlendirildi ve yürütülen 1.316 devriye faaliyeti esnasında 50 bin 516 şahıs GBT sorgusuna tabi tutuldu. Ayrıca şüpheli görülen 21 bin 480 araç kontrol edildi.

eğitim ve bilgilendirme çalışmaları:

Trafik bilincini artırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında düzenlenen 190 seminerde toplam 7 bin 600 öğrenciye teorik ve pratik trafik güvenliği eğitimi verildi. Bu faaliyetler, öğrencilerin güvenli taşıma ve trafik kurallarına uyumunu güçlendirmeye yönelik pratik bilgiler sunuyor.

Yetkililer, denetim, kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini; amaçlarının öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak olduğunu bildirdi.

ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE OKUL ÇEVRELERİNDEKİ HUZURU KORUMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ DENETİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.