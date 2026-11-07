Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Edremit'te sollama manevrası faciayla sonuçlandı

Edremit'te sollama yapan kamyonun çarpması sonucu zeytinyağı fabrikası duvarı ile kamyon arasında sıkışan otomobildeki anne N A ve 10 yaşındaki kızı E A öldü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Edremit'te sollama manevrası faciayla sonuçlandı

kaza ve sonuçları:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sollama girişimi sırasında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, F A (34) idaresindeki 06 DFU 7084 plakalı kamyon, Edremit'ten Yenice istikametine seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen N A (34) yönetimindeki 10 AEH 0025 plakalı Tofaş marka otomobili sollamak istedi.

oluş şekli ve araç bilgileri:

Kamyonun sollama manevrası sırasında iki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki zeytinyağı fabrikasının çevre duvarına çarparak kamyon ile duvar arasında sıkıştı. Kaza sonucu otomobil hurdaya döndü.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, hurdalaşan otomobilin sürücüsü N A ile araçta yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki kızı E A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ve kızının cenazeleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Soruşturma sürüyor, kazanın kesin nedeni ve sorumluluklar yapılacak incelemelerle belirlenecek.

Edremit’te kamyon ile otomobil çarpıştı, anne kız hayatını kaybetti

Edremit’te kamyon ile otomobil çarpıştı, anne kız hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurt dışı kaynaklı bahis ağına şanlıurfa merkezli darbe: 86 tutuklama
images

Iğdır'da çevre yolu saldırısının şüphelilerinden beşi cezaevine gönderildi
images

Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu
images

İğdır'daki saldırıda operasyon sonuç verdi: beş zanlı tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turkcell COP31'de 'daha fazla bit, daha az watt' yaklaşımını uluslararası sahneye taşıyor

Iğdır'da çevre yolu saldırısının şüphelilerinden beşi cezaevine gönderildi

Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu

Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz