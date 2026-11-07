Edremit'te sollama manevrası faciayla sonuçlandı

kaza ve sonuçları:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sollama girişimi sırasında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, F A (34) idaresindeki 06 DFU 7084 plakalı kamyon, Edremit'ten Yenice istikametine seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen N A (34) yönetimindeki 10 AEH 0025 plakalı Tofaş marka otomobili sollamak istedi.

oluş şekli ve araç bilgileri:

Kamyonun sollama manevrası sırasında iki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki zeytinyağı fabrikasının çevre duvarına çarparak kamyon ile duvar arasında sıkıştı. Kaza sonucu otomobil hurdaya döndü.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, hurdalaşan otomobilin sürücüsü N A ile araçta yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki kızı E A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ve kızının cenazeleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Soruşturma sürüyor, kazanın kesin nedeni ve sorumluluklar yapılacak incelemelerle belirlenecek.

Edremit’te kamyon ile otomobil çarpıştı, anne kız hayatını kaybetti