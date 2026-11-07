İncirliova ile Efeler arasında yeni bağlantı: İkizdere köprüsü açıldı

İkizdere köprüsü hizmete açıldı:

Aydın’ın İncirliova ile Efeler ilçelerini birleştiren, Şehir Hastanesi yolundaki İkizdere Köprüsü tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Köprü, Acarlar Mahallesi İkizdere Çayı üzerinde yer alıyor ve bölgenin ulaşım ağında önemli bir eksikliği gideriyor.

Hastane erişimi ve trafik yükünde azalma:

Yeni yapı, ana arter üzerindeki araç yoğunluğunu hafifletmeyi hedefliyor. Aydın Şehir Hastanesi yönüne yapılan seyahatlerde Sandıklı ve Acarlar mahalleleri üzerinden ulaşımın daha hızlı ve kolay olması bekleniyor; bu durum günlük trafik akışını ve acil erişim sürelerini olumlu etkileyecek.

İş birliği ve yerel yönetimin açıklaması:

Proje, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi iş birliğiyle tamamlandı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya açılışla ilgili olarak şunları söyledi: "Köprümüz sayesinde ana arterdeki araç yoğunluğunun azalmasına katkı sağlanırken, vatandaşlarımız Sandıklı ve Acarlar Mahallelerimiz üzerinden Şehir Hastanesi’ne daha hızlı ve kolay ulaşabilecek. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na gönülden teşekkür ediyorum".

Yetkililer, köprünün yerel ulaşımı güçlendireceğini ve bölge içi bağlantılarda süreklilik sağlayacağını belirtiyor. Vatandaşlar da açılışın ardından güzergah kullanımında gözle görülür bir rahatlama bekliyor.

İKİZDERE KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI