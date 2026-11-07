Kuşadası Yaylaköy'de depo yangını kontrol altına alındı, soğutma sürüyor

Kuşadası'nın Yaylaköy mevkiinde bir iş yerine ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

yangının çıkış yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki inşaat malzemeleri ve mobilya malzemeleri satan bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

hasar ve soğutma çalışmaları:

Depoyu saran alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olay yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve yangının çıkış nedeni hakkında bilgi toplandığını aktardı.

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