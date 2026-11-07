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Sinop'ta iki iş yerine kaçakçılık operasyonu

Sinop'ta KOM ekipleri iki iş yerinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı ve klonlama şüphesiyle 5 cep telefonu ile 15 yabancı emtia ele geçirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop'ta iki iş yerine kaçakçılık operasyonu

Sinop'ta kaçakçılık operasyonu:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmasında, belirlenen 2 iş yerinde arama yapıldı.

ele geçirilen ürünler:

Aramalarda, gümrük kaçağı ve klonlanmış olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu ile 15 adet yabancı menşeli emtia malzemesi ele geçirildi.

şüpheliler ve işlemler:

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada, ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtilerek şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu vurgulandı.

SİNOP’TA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, 2 İŞ...

SİNOP’TA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, 2 İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 5 CEP TELEFONU VE 15 ADET YABANCI MENŞELİ EMTİA MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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