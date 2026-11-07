Sinop'ta iki iş yerine kaçakçılık operasyonu

Sinop'ta kaçakçılık operasyonu:
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmasında, belirlenen 2 iş yerinde arama yapıldı.
ele geçirilen ürünler:
Aramalarda, gümrük kaçağı ve klonlanmış olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu ile 15 adet yabancı menşeli emtia malzemesi ele geçirildi.
şüpheliler ve işlemler:
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada, ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtilerek şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu vurgulandı.
SİNOP’TA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, 2 İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 5 CEP TELEFONU VE 15 ADET YABANCI MENŞELİ EMTİA MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ.
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