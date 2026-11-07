Sinop'ta iki iş yerine kaçakçılık operasyonu

Sinop'ta kaçakçılık operasyonu:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmasında, belirlenen 2 iş yerinde arama yapıldı.

ele geçirilen ürünler:

Aramalarda, gümrük kaçağı ve klonlanmış olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu ile 15 adet yabancı menşeli emtia malzemesi ele geçirildi.

şüpheliler ve işlemler:

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada, ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtilerek şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu vurgulandı.

SİNOP’TA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, 2 İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 5 CEP TELEFONU VE 15 ADET YABANCI MENŞELİ EMTİA MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ.