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Kırmızı bültenli Özbek şüpheli Mersin'de düzenlenen operasyonda ele geçirildi

Özbekistan tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Odil Khudayberdıev, MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Mersin'de yakalandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırmızı bültenli Özbek şüpheli Mersin'de düzenlenen operasyonda ele geçirildi

Kırmızı bültenli Özbek şüpheli Mersin'de düzenlenen operasyonda ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Özbekistan adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Odil Khudayberdıev'in Mersin'de yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü ve uygulamanın Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği belirtildi.

operasyonun koordinasyonu ve yürütülmesi:

Açıklamada, koordineli çalışma sonucunda hakkında kırmızı bülten bulunan şüphelinin tespit edilerek yakalandığı vurgulandı. Emniyet ve istihbarat birimleri arasındaki iş birliği operasyonun kritik adımlarını oluşturdu.

bakanlığın açıklaması ve mesajı:

Paylaşımda ayrıca "Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, hangi suçtan aranıyor olursa olsun, hiçbir suçlunun ülkemizi güvenli bir sığınak olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, yakalama bilgisini sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ÖZBEKİSTAN ADLİ MAKAMLARINCA &quot;UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ&quot; SUÇUNDAN KIRMIZI...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ÖZBEKİSTAN ADLİ MAKAMLARINCA "UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ" SUÇUNDAN KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN ODİL KHUDAYBERDIEV’İN MERSİN’DE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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