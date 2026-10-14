Edremit'te zeytinyağlı kahve: festivalin yeni tadı

Edremit'te yeni bir tat denemesi

Balıkesir Edremit'te düzenlenen III. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali kapsamında tanıtılan zeytinyağlı kahve, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Festivalde sergilenen bu deneme, kahve ve zeytinyağının birleşiminden doğan farklı bir tat profili sundu.

Lezzetin ortaya çıkışı:

Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, kahve ve zeytinyağının dünyada ayrı ayrı kendine özgü tadım kültürleri olduğunu belirterek iki ürünün bir araya getirilmesiyle özgün bir deneyim hedeflediklerini söyledi. Küçükçakır, "Nasıl kahvede farklı tatlar ve aromalar insanların ilgisini çekiyorsa, zeytinyağında da aynı durum söz konusu. Bu yıl elde edilen zeytinyağımızla kahveyi bir araya getirdik ve ortaya çok özel bir lezzet çıktı. Denendiğinde hem mideyi rahatlatıyor hem de hoş bir tat bırakıyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcı deneyimleri ve festival hedefi:

Festival ziyaretçileri, sunulan tatımı deneyimleyerek güçlü ve farklı hisler paylaştı. Katılımcılardan Yıldırım Baydar, "Hem kahvenin kokusunu ve tadını alabiliyorsunuz hem de zeytinyağının boğazdan geçerken bıraktığı karakteristik hissi yaşayabiliyorsunuz. İlk bakışta farklı görünse de oldukça başarılı bir lezzet ortaya çıkmış" dedi.

Organizatörler, sunulan ürünle zeytinyağının farklı kullanım alanlarını göstermeyi ve bu tür yeniliklerin gastronomi turizmine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Festival kapsamında tanıtılan zeytinyağlı kahve, bölgeye özgü tatları öne çıkarma çabasının somut bir örneği olarak öne çıktı.

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