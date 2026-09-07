Efeler'de birlik çağrısı: 7 Eylül kurtuluşu için fener alayına davet

Efeler'de kurtuluş mesajı:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla kent halkının 7 Eylül zafer gururunu paylaştı. Başkan Yetişkin, ilk duyuruda tüm vatandaşları 7 Eylül Pazartesi günü saat 19.00’da İstasyon Meydanı’nda başlayacak Fener Alayı’na davet etti.

Tarihi vurgular ve milli ruh:

7 Eylül 1922; bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyen Efeler diyarının, prangalarını kırarak tarihe altın harflerle zaferini yazdırdığı gündür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele kahramanlarımızın ve Efelerimizin önderliğinde yürütülen bu onurlu direniş; bugün bizlere özgürce yaşadığımız adil, güçlü ve bağımsız bir kent miras bırakmıştır. Bizler, o gün gösterilen iradeyi ve milli ruhu bugün de aynı kararlılıkla koruyor, geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Aydın’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyorum

Mesajında Efeler diyarının bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığına dikkat çeken Yetişkin, kurtuluşun hem yerel hem de ulusal bellekte özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kentin mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine işaret etti.

Etkinlik programı ve çağrı:

Başkan Yetişkin, kurtuluş coşkusunu tüm kente yaymak istediklerini belirterek Efeler halkını birlik olmaya çağırdı. Etkinlik programını paylaşan Yetişkin, program duyurusunda şu çağrıda bulundu: Bu haklı gururu ve zafer coşkusunu kentimizin sokaklarına hep birlikte taşımak üzere; tüm vatandaşlarımızı ellerinde bayraklarla 7 Eylül Pazartesi günü saat 19.30’da İstasyon Meydanı’ndan başlayacak Fener Alayımıza davet ediyorum. Gelin, meşalelerimizin ışığında ve al bayrağımızın gölgesinde tek yürek olalım; kurtuluş coşkumuzu omuz omuza yaşayalım.

Etkinlikte toplumun geniş kesimlerinin bir araya gelmesi, gençlerin ve yaşlıların ortak anma pratiklerine katılması hedefleniyor. Yetişkin, vatandaşları bayrak ve meşale ile katılmaya davet ederek kent belleğinin canlı tutulmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Mesajının sonunda Milli Mücadele kahramanlarını anan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. 7 Eylül Kurtuluş Günümüz kutlu olsun sözleriyle kutlamayı tamamladı.

BAŞKAN YETİŞKİN’İN 7 EYLÜL MESAJI