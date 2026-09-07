Dolar 48,4306 +0,00%
Euro 56,3195 +0,12%
Bist 14.110,04 +0,70%
Altın Gram 6.970,42 -1,39%
EUR/USD 1,1624 +0,02%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Efeler'de birlik çağrısı: 7 Eylül kurtuluşu için fener alayına davet

Anıl Yetişkin, Aydın’ın kurtuluşunun 104. yılı vesilesiyle 7 Eylül saat 19.30'da İstasyon Meydanı’ndaki fener alayına halkı davet etti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Efeler'de birlik çağrısı: 7 Eylül kurtuluşu için fener alayına davet

Efeler'de kurtuluş mesajı:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla kent halkının 7 Eylül zafer gururunu paylaştı. Başkan Yetişkin, ilk duyuruda tüm vatandaşları 7 Eylül Pazartesi günü saat 19.00’da İstasyon Meydanı’nda başlayacak Fener Alayı’na davet etti.

Tarihi vurgular ve milli ruh:

7 Eylül 1922; bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyen Efeler diyarının, prangalarını kırarak tarihe altın harflerle zaferini yazdırdığı gündür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele kahramanlarımızın ve Efelerimizin önderliğinde yürütülen bu onurlu direniş; bugün bizlere özgürce yaşadığımız adil, güçlü ve bağımsız bir kent miras bırakmıştır. Bizler, o gün gösterilen iradeyi ve milli ruhu bugün de aynı kararlılıkla koruyor, geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Aydın’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyorum

Mesajında Efeler diyarının bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığına dikkat çeken Yetişkin, kurtuluşun hem yerel hem de ulusal bellekte özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kentin mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine işaret etti.

Etkinlik programı ve çağrı:

Başkan Yetişkin, kurtuluş coşkusunu tüm kente yaymak istediklerini belirterek Efeler halkını birlik olmaya çağırdı. Etkinlik programını paylaşan Yetişkin, program duyurusunda şu çağrıda bulundu: Bu haklı gururu ve zafer coşkusunu kentimizin sokaklarına hep birlikte taşımak üzere; tüm vatandaşlarımızı ellerinde bayraklarla 7 Eylül Pazartesi günü saat 19.30’da İstasyon Meydanı’ndan başlayacak Fener Alayımıza davet ediyorum. Gelin, meşalelerimizin ışığında ve al bayrağımızın gölgesinde tek yürek olalım; kurtuluş coşkumuzu omuz omuza yaşayalım.

Etkinlikte toplumun geniş kesimlerinin bir araya gelmesi, gençlerin ve yaşlıların ortak anma pratiklerine katılması hedefleniyor. Yetişkin, vatandaşları bayrak ve meşale ile katılmaya davet ederek kent belleğinin canlı tutulmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Mesajının sonunda Milli Mücadele kahramanlarını anan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. 7 Eylül Kurtuluş Günümüz kutlu olsun sözleriyle kutlamayı tamamladı.

BAŞKAN YETİŞKİN’İN 7 EYLÜL MESAJI

BAŞKAN YETİŞKİN’İN 7 EYLÜL MESAJI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası'nda özgürlüğün 104. yılı coşkuyla anıldı
images

Afyonkarahisar'da TÜFİS ile market raflarında fiyat taraması
images

kırtasiyelerde sıkı denetim: fiyat ve ürün güvenliği odağı
images

Trabzon'da zabıta haftasında saha ekiplerinin emek ve fedakârlığı vurgulandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda özgürlüğün 104. yılı coşkuyla anıldı

Çal’da bağ bozumu coşkusu Muazzez Ersoy ile taçlandı

Ahbap'ın Kocaeli deposu raporu: malzemeler hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalı

palamut sezonu bereketi zonguldak’ta tezgâhları canlandırdı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti