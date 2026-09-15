Efeler’de Güzelhisar Yedi Eylül Caddesi sıcak asfaltla yenileniyor

Efeler Belediyesi yol konforunu artırıyor:

Ulaşım kalite ve güvenliğini yükseltme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Efeler Belediyesi, Güzelhisar Mahallesi sınırlarında yer alan Yedi Eylül Caddesini modern bir görünüme kavuşturuyor. Cadde, önceki parke taş kaplamasının yerine daha dayanıklı ve konforlu ulaşım sunacak şekilde yeniden düzenleniyor.

Uygulama ayrıntıları:

Çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk kat uygulamasının ardından sahadaki yoğunluğunu artırdı ve caddenin ikinci kat sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyor. Sıcak asfalt uygulaması, yol ömrünü uzatmanın yanı sıra sürüş konforu ve yüzey drenajı açısından da iyileşme sağlamayı hedefliyor.

Vatandaş görüşleri ve hedefler:

Saha çalışmalarının sürdüğü güzergahta yaşayan mahalle sakinleri, trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, ilçe çapında yürütülen altyapı ve yol iyileştirme çalışmalarından ötürü Anıl Yetişkin liderliğindeki belediye yönetimine teşekkür etti.

Planlanan devam çalışmaları:

Efeler Belediyesi yetkilileri, kent genelinde modern şehircilik ilkelerine uygun yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının planlandığı program doğrultusunda diğer mahallelerde de süreceğini bildirdi. Belediye ekipleri, benzer uygulamalarla ilçede ulaşım kalitesini artırmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

EFELER’DE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR