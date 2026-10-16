Efeler'de komşuluk esaslı afet gönüllülük ağı başlıyor

Efeler Belediyesi'nden mahalle afet gönüllülük sistemi:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde geliştirilen Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi, mahalleleri muhtemel afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli kılmayı amaçlıyor. Proje, 'Afetlere Hazırlıklı Mahalleler Dayanışması Güçlü Efeler' sloganıyla duyuruldu.

Mahalle dayanışmasını güçlendirme hedefi:

Sistemin önceliği, afet öncesinde farkındalığı artırmak ve afet anında ortaya çıkan bilgi karmaşasını azaltmak. Kurulacak mahalle gönüllüleri ağı sayesinde; etkilenen binaların ve yapıların durumu ile mahallede yaşayan engelli ve özel ihtiyacı olan kişilerin tespiti hızlı biçimde yapılacak. Mahalle Afet Gönüllüleri, arama-kurtarma ekiplerinin yerini almayacak, yetkili birimler olay yerine ulaşana kadar yerel düzeyde köprü işlevi görecek.

Eğitim ve başvuru süreci:

Sisteme katılacak gönüllülere yönelik eğitimler, AFAD koordinasyonunda düzenlenecek. Program kapsamında gönüllülere Temel Afet Bilinci ve Temel İlkyardım Eğitimi verilecek; hedef, afet anında doğru davranış biçimlerinin uygulanması ve güvenli bilgi akışının sağlanmasıdır.

Mahalle düzeyinde sağlanacak hızlı ve doğru bilgi akışıyla ihtiyaçlar anlık olarak kriz merkezine iletilecek, böylece profesyonel ekiplerin müdahalesine dek geçen sürede etkin bir yerel koordinasyon sağlanacak.

Programa katılım, Efeler ilçesinde ikamet eden 18 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlara açık. Başvurular 18 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında alınacak; vatandaşlar müracaatlarını Efemobil uygulaması veya Efe Masa üzerinden yapabilecek.

EFELER’DE AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜ BAŞLIYOR