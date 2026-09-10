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Efeler'de ocak alevi sonrası doğal gaz paniği: 6 katlı bina tahliye edildi

Efeler'de bir apartmanda mutfakta alevlenmeyle başlayan doğal gaz kaçağı paniğe yol açtı; itfaiye ve doğalgaz ekipleri 6 katlı binayı tahliye etti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:15

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Efeler'de ocak alevi sonrası doğal gaz paniği: 6 katlı bina tahliye edildi

Olayın ayrıntıları:

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı binanın dördüncü katında meydana gelen olayda, mutfakta ocağı yakmak isteyen 16 yaşındaki A.E.A. tarafından oluşan alevlenme paniğe neden oldu. O sırada evde bulunan 9 yaşındaki E.A. da büyük korku yaşadı. Biriken gazın etkisiyle ocakta ani bir parlama oldu ve ihbar üzerine bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Ekip müdahalesi ve tahliye:

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ölçümlerde binada yoğun doğal gaz kaçağı tespit edilmesi üzerine, ekipler tedbir amaçlı binayı tahliye etti. Evde bulunan A.E.A. ile kardeşi E.A., itfaiyenin yardımıyla çıkarılarak olay yerindeki ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi.

Çalışma, güvenlik ve soruşturma:

Binada güvenlik şeridi oluşturulup gerekli kontroller sürdürüldü ve doğalgaz firması ekipleri çalışma başlattı. Tahliye edilen vatandaşlar çevrede güvenlik şeridi dışında beklerken bazı kişiler balkonlardan gelişmeleri izledi. Çalışmaların tamamlanması ve tehlikenin geçmesinin ardından sakinler evlerine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik uyarıları:

Biriken gazın neden olabileceği patlama ve zehirlenme riskine karşı kapalı alanlarda gaz kokusu hissedildiğinde pencerelerin açılması, ana vananın kapatılması ve yetkililere haber verilmesi önemlidir. Ayrıca küçük yaşta çocukların mutfak gibi gaz kullanılan alanlarda yalnız bırakılmaması, ocaklarda alevlenme veya gaz kaçağı riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu olayda olduğu gibi yetkili ekiplerin yönlendirmelerine uyulması hayati önemdedir.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BİR APARTMANDA MEYDANA GELEN DOĞALGAZ KAÇAĞI PANİĞE NEDEN OLDU. MUTFAKTA...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BİR APARTMANDA MEYDANA GELEN DOĞALGAZ KAÇAĞI PANİĞE NEDEN OLDU. MUTFAKTA OCAĞIN YAKILMASI SIRASINDA ALEV YÜKSELİRKEN, EKİPLERİN YAPTIĞI KONTROLDE BİNADA YOĞUN GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE 6 KATLI BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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