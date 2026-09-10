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Diyarbakır'da trafik kontrolünde büyük uyuşturucu yakalaması: 14 kilo 420 gram esrar

Diyarbakır Emniyeti'nin Bağlar ilçesindeki operasyonda araçta 46 parça halinde 14 kilo 420 gram toz esrar bulundu; bir şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da trafik kontrolünde büyük uyuşturucu yakalaması: 14 kilo 420 gram esrar

operasyon ve ele geçirme:

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda Bağlar ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 46 parça halinde 14 kilo 420 gram toz esrar ele geçirildi.

şüpheli ve adli işlem:

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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