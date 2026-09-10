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Kayseri davasında Yağmur Çoban cinayet olarak tescillendi; sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'de 19 Ocak 2025'te ölen 17 yaşındaki Yağmur Çoban davasında mahkeme olayı cinayet saydı, sanık F.D.'ye ağırlaştırılmış müebbet verildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri davasında Yağmur Çoban cinayet olarak tescillendi; sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri davasında Yağmur Çoban cinayet olarak tescillendi; sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme, 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümünü intihar değil cinayet olarak değerlendirdi ve eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen sözleşmeli er F.D.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olayın gelişimi:

Olay, 19 Ocak 2025 tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi 5265 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Yağmur Çoban ile F.D. konuşmak için bir araya geldi; çıkan tartışmanın ardından Yağmur, F.D.'ye ait olduğu belirtilen silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma süreci ve mahkeme kararı:

Davanın sonraki duruşmalarında üç tanık dinlendi. Savcılık makamı, suçu kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirerek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda olayın intihar değil cinayet olduğuna hükmedip sanığı mahkûm etti.

Karar, soruşturma kayıtları, tanık beyanları ve duruşmadaki değerlendirmelere dayandırıldı; ilgili tarih, yer ve kişiler mahkeme tutanaklarında yer aldı.

YAĞMUR ÇOBAN (17) (ARŞİV)

YAĞMUR ÇOBAN (17) (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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